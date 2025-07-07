ФОТО. Как Динамо взяло реванш у венгерской команды Кишварда

В воскресенье, 6 июля, киевское «Динамо» провело второй контрольный матч на летнем тренировочном сборе. Как и накануне, соперником «бело-синих» стала венгерская «Кишварда».

В первом поединке между командами была зафиксирована «сухая» победа «Кишварды» (2:0). Второе подряд поражение никак не входило в планы подопечных Александра Шовковского, поэтому с первых минут динамовцы взяли игру под свой контроль. Хотя первый момент создали венгры, но Суркис в красивом прыжке парировал удар из-за пределов штрафной.

В дальнейшем уже горячее было у ворот «Кишварды». Сначала Задорожный не реализовал выход один на один с вратарем, выйдя на удар под острым углом, затем опасный удар Шапаренко в ближний угол отразил кипер. А на 16-й минуте счет был открыт. После навеса Гусева с правого фланга защитники венгерской команды не смогли далеко выбить мяч, на подборе сыграл Ярмоленко и красивым обводящим ударом поразил угол ворот (1:0).

Чуть позже еще один отличный момент был у Задорожного, который после передачи Супряги замешкался с ударом, и вратарь завладел мячом. На 29-й минуте Гусев получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле, однако, по договоренности между командами, динамовцы произвели замену (на поле вышел Караваев) и продолжили матч в полном составе.

Замена оказалась результативной – опытный Александр в концовке первого тайма отдал два голевых паса партнерам. На 40-й минуте его прострел с правого фланга замкнул Супряга, переправив мяч в ворота буквально с метра (2:0), а на 43-й минуте также с близкого расстояния отправил мяч в сетку Задорожный (3:0). В эпизоде с третьим голом отличную передачу сделал Шапаренко с центрального круга на Караваева в правый угол штрафной – настоящая красота матча.

На второй тайм тренерский штаб «Динамо» полностью сменил состав (за исключением Караваева, появившегося на поле по ходу первой половины) и продолжил давление на ворота соперника. В дебюте тайма активностью выделялся Кабаев – в одном эпизоде он пробил неточно издали, а в другом выскакивал на ворота, но кипер успел опередить Владислава и забрал мяч.

В целом динамовцы долго разыгрывали мяч, начиная атаки со своей половины поля и переходя на чужую, а соперник при этом особого сопротивления не оказывал. Правда, после перерыва у киевлян особо не складывалось с моментами, хотя и у своих ворот «бело-синие» действовали надежно, практически ничего не позволив создать игрокам «Кишварды».

Лучший момент во втором тайме венгры создали на 81-й минуте, когда после удара из-за штрафной мяч прошел совсем рядом со штангой ворот, которые защищал Нещерет.

Таким образом, счет больше не менялся, и «Динамо» одержало победу над «Кишвардой» (3:0), уверенно взяв реванш за поражение в первой игре.

Товарищеский матч

6 июля 2025. Кидричево (Словения), «Алюміній Спортни Парк»

Кишварда (Венгрия) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43.

Кишварда (старт): Ковач – Бенче, Ципетич, Липпаи, Глумечки, Медгеш, Керменди, Шолтеш, Матанович, Спасич, Месанович

Динамо (1-й тайм): Суркис – Гусев (Караваев, 30), Биловар, Дячук, Волошин, Шапаренко, Осипенко, Пихаленок, Ярмоленко (к), Задорожный, Супряга

Динамо (2-й тайм): Нещерет – Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак, Михайленко, Саленко, Буяльский (к), Кабаев, Торрес, Пономаренко

Удаление: Гусев, 29.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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