ФОТО. Мбаппе перед матчем с ПСЖ сбил мячом волонтера стадиона

9 июля в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира встречались ПСЖ и «Реал» из Мадрида (4:0).

На предматчевой разминке Килиан Мбаппе демонстрировал свою точность.

Правда, ощутил ее только волонтер стадиона. В одном из эпизодов мяч после удара Мбаппе попал в лицо парню, и тот упал.

Мбаппе сразу подбежал к пострадавшему и помог ему подняться.

Такую же точность французский форвард не смог продемонстрировать в матче. Соперник полностью переиграл мадридский «Реал».

Напомним, что ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine