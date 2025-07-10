ФОТО. Мбаппе перед матчем с ПСЖ сбил мячом волонтера стадиона
Курьезный случай французскому форварду не помог
9 июля в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира встречались ПСЖ и «Реал» из Мадрида (4:0).
На предматчевой разминке Килиан Мбаппе демонстрировал свою точность.
Правда, ощутил ее только волонтер стадиона. В одном из эпизодов мяч после удара Мбаппе попал в лицо парню, и тот упал.
Мбаппе сразу подбежал к пострадавшему и помог ему подняться.
Такую же точность французский форвард не смог продемонстрировать в матче. Соперник полностью переиграл мадридский «Реал».
Напомним, что ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира.
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