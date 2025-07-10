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  4. ФОТО. Мбаппе перед матчем с ПСЖ сбил мячом волонтера стадиона
Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 02:34 |
262
1

ФОТО. Мбаппе перед матчем с ПСЖ сбил мячом волонтера стадиона

Курьезный случай французскому форварду не помог

10 июля 2025, 02:34 |
262
1
ФОТО. Мбаппе перед матчем с ПСЖ сбил мячом волонтера стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июля в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира встречались ПСЖ и «Реал» из Мадрида (4:0).

На предматчевой разминке Килиан Мбаппе демонстрировал свою точность.

Правда, ощутил ее только волонтер стадиона. В одном из эпизодов мяч после удара Мбаппе попал в лицо парню, и тот упал.

Мбаппе сразу подбежал к пострадавшему и помог ему подняться.

Такую же точность французский форвард не смог продемонстрировать в матче. Соперник полностью переиграл мадридский «Реал».

Напомним, что ПСЖ разгромил мадридский «Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид курьезы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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