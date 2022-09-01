ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал голкипера из Ньюкасла
Мартин Дубравка стал вратарем Красных дьяволов на правах аренды
Словацкий голкипер Мартин Дубравка официально перешел их «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед».
Соглашение футболиста с МЮ подписано на правах аренды на 1 сезон 2022/23. В соглашении предусмотрена опция выкупа.
Днем ранее футболист успешно прошел медицинское обследование для манкунианцев.
Ранее вратарь также выступал за «Спарту» Прага, «Слован» Либерец, «Эсбьерг» из Дании, и «Жилину» из Словакии.
33-летний вратарь в минувшем сезоне сыграл за «сорок» 26 матчей АПЛ.
The United goalkeepers' union: ➕1️⃣— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
Welcome to the club, @HecoDubravka! 👐#MUFC
🧤 A new face in new surroundings.#MUFC || @HecoDubravka pic.twitter.com/je7W8NPq99— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
🗣 Keeper talk.— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022
Looking forward to working with you this season, @HecoDubravka 👊#MUFC
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