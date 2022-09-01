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Англия
01 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 20:36
991
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал голкипера из Ньюкасла

Мартин Дубравка стал вратарем Красных дьяволов на правах аренды

01 сентября 2022, 20:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 20:36
991
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал голкипера из Ньюкасла
Манчестер Юнайтед. Мартин Дубравка

Словацкий голкипер Мартин Дубравка официально перешел их «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед».

Соглашение футболиста с МЮ подписано на правах аренды на 1 сезон 2022/23. В соглашении предусмотрена опция выкупа.

Днем ранее футболист успешно прошел медицинское обследование для манкунианцев.

Ранее вратарь также выступал за «Спарту» Прага, «Слован» Либерец, «Эсбьерг» из Дании, и «Жилину» из Словакии.

33-летний вратарь в минувшем сезоне сыграл за «сорок» 26 матчей АПЛ.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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