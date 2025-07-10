Безумное достижение. Федерико Вальверде стал рекордсменом XXI века
Игрок Реала сыграл сумасшедшее количество матчей в течение одного сезона
Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
Этот матч стал знаковым для Федерико Вальверде, который сыграл свой 65-й матч в сезоне за Реал во всех турнирах.
Таким образом, уругваец установил новый рекорд для команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей за клуб в течение соревновательного сезона в XXI веке:
- 65 – Федерико Вальверде (Реал) в сезоне 2024/25
- 64 – Хосе Мануэль Хурадо (Атлетико) в сезоне 2009/10
- 64 – Оскар (Челси) в сезоне 2012/13
- 64 – Фернандо Торрес (Челси) в сезоне 2012/13
Joueurs ayant joué le plus de matchs officiels lors d'une saison avec un club du Top 5 européen au XXIe siècle :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 9, 2025
65-FEDERICO VALVERDE (Real Madrid) en 2024/25
64-José Manuel Jurado (Atlético de Madrid) en 2009/10
64-Oscar (Chelsea) en 2012/13
64-Juan Mata (Chelsea) en 2012/13…
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