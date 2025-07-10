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Испания
10 июля 2025, 00:58 | Обновлено 10 июля 2025, 00:59
226
0

Безумное достижение. Федерико Вальверде стал рекордсменом XXI века

Игрок Реала сыграл сумасшедшее количество матчей в течение одного сезона

10 июля 2025, 00:58 | Обновлено 10 июля 2025, 00:59
226
0
Безумное достижение. Федерико Вальверде стал рекордсменом XXI века
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Этот матч стал знаковым для Федерико Вальверде, который сыграл свой 65-й матч в сезоне за Реал во всех турнирах.

Таким образом, уругваец установил новый рекорд для команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей за клуб в течение соревновательного сезона в XXI веке:

  • 65 – Федерико Вальверде (Реал) в сезоне 2024/25
  • 64 – Хосе Мануэль Хурадо (Атлетико) в сезоне 2009/10
  • 64 – Оскар (Челси) в сезоне 2012/13
  • 64 – Фернандо Торрес (Челси) в сезоне 2012/13
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Федерико Вальверде Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика рекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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