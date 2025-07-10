Безумное достижение. Федерико Вальверде стал рекордсменом XXI века

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Этот матч стал знаковым для Федерико Вальверде, который сыграл свой 65-й матч в сезоне за Реал во всех турнирах.

Таким образом, уругваец установил новый рекорд для команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству матчей за клуб в течение соревновательного сезона в XXI веке:

65 – Федерико Вальверде (Реал) в сезоне 2024/25

64 – Хосе Мануэль Хурадо (Атлетико) в сезоне 2009/10

64 – Оскар (Челси) в сезоне 2012/13

64 – Фернандо Торрес (Челси) в сезоне 2012/13