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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 01:02 |
133
0

Реал прервал свою уникальную победную серию на КЧМ

ПСЖ стал командой, закончившей победное шествие Реала

10 июля 2025, 01:02 |
133
0
Реал прервал свою уникальную победную серию на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

«Сливочные» прервали свою победную серию (23 матча) в матчах плей-офф против иностранных команд в одноматчевых соревнованиях с момента поражения от Бока Хуниорс в Межконтинентальном кубке 28 ноября 2000 года.

Мадридский Реал сыграл свой 68-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало обновленным клубным рекордом:

  • 68 – 2024/25
  • 66 – 2001/02

Среди клубов пяти лучших лиг в XXI веке только Челси имел большее количество сыгранных матчей за один сезон (69).

  • 69 – Челси, 2012/13
  • 68 – Реал, 2024/25
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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