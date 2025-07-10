Реал прервал свою уникальную победную серию на КЧМ

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

«Сливочные» прервали свою победную серию (23 матча) в матчах плей-офф против иностранных команд в одноматчевых соревнованиях с момента поражения от Бока Хуниорс в Межконтинентальном кубке 28 ноября 2000 года.

Мадридский Реал сыграл свой 68-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало обновленным клубным рекордом:

68 – 2024/25

66 – 2001/02

Среди клубов пяти лучших лиг в XXI веке только Челси имел большее количество сыгранных матчей за один сезон (69).