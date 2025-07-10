Реал прервал свою уникальную победную серию на КЧМ
ПСЖ стал командой, закончившей победное шествие Реала
Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
«Сливочные» прервали свою победную серию (23 матча) в матчах плей-офф против иностранных команд в одноматчевых соревнованиях с момента поражения от Бока Хуниорс в Межконтинентальном кубке 28 ноября 2000 года.
Мадридский Реал сыграл свой 68-й матч в сезоне во всех турнирах, что стало обновленным клубным рекордом:
- 68 – 2024/25
- 66 – 2001/02
Среди клубов пяти лучших лиг в XXI веке только Челси имел большее количество сыгранных матчей за один сезон (69).
- 69 – Челси, 2012/13
- 68 – Реал, 2024/25
The perfect @PSG_inside performance. ✨#FIFACWC— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 9, 2025
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