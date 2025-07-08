Футболисты Баварии пытались прорваться в раздевалку ПСЖ после матча КЧМ

5 июля состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором сошлись французский ПСЖ и немецкая «Бавария». Парижский коллектив одолел соперника со счетом 2:0.

Во время этого противостояния полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала получил ужасную травму – за несколько секунд до перерыва сломал кость во время столкновения с голкипером соперника Джанлуиджи Доннаруммой. Бывший футболист «Баварии» Рафинья рассказал о том, что произошло в перерыве:

«Игроки «Баварии» не умеют проигрывать – я их очень хорошо знаю. Они были в ярости, потому что хотели, чтобы Доннарумма хотя бы извинился перед Мусиалой, поскольку они видели, что травма очень серьезная. После игры в раздевалке были жаркие разговоры на повышенных тонах.

«Футболисты «Баварии» пытались прорваться в раздевалку ПСЖ к Доннарумме и обменялись резкими словами. Они требовали, чтобы он извинился, хотя он и не делал этого (травмировал Мусиалу – прим) намеренно», – рассказал Рафинья.