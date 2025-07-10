ФОТО. Артем Милевский показал, как отдохнул в украинских Карпатах
Артем Милевский поделился фотографиями с отдыха
Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский показала как отдохнул в Буковеле.
Нынешний футболист IGNIS остановился в отеле Mountain Residence, где базовая цена за одну ночь – от 8 000 гривен.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Артем Милевский поехал наслаждаться горами не сам, а в компании своей девушки Тамилы.
40-летний футболист опубликовал романтические фото с возлюбленной, прогулки на подъёмнике и встречи с известными друзьями.
Среди неожиданной компании — актёр Тарас Цымбалюк, который также наслаждается красотами Карпат.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр прекратил отношения с промоутером
Аргентинец отметил «Челси»