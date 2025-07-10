ФОТО. Артем Милевский показал, как отдохнул в украинских Карпатах

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский показала как отдохнул в Буковеле.

Нынешний футболист IGNIS остановился в отеле Mountain Residence, где базовая цена за одну ночь – от 8 000 гривен.

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Артем Милевский поехал наслаждаться горами не сам, а в компании своей девушки Тамилы.

40-летний футболист опубликовал романтические фото с возлюбленной, прогулки на подъёмнике и встречи с известными друзьями.

Среди неожиданной компании — актёр Тарас Цымбалюк, который также наслаждается красотами Карпат.