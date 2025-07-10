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10 июля 2025, 02:00 | Обновлено 10 июля 2025, 02:01
21
0

ФОТО. Артем Милевский показал, как отдохнул в украинских Карпатах

Артем Милевский поделился фотографиями с отдыха

10 июля 2025, 02:00 | Обновлено 10 июля 2025, 02:01
21
0
ФОТО. Артем Милевский показал, как отдохнул в украинских Карпатах
Instagram. Артем Милевский и его девушка Тамила

Экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский показала как отдохнул в Буковеле.

Нынешний футболист IGNIS остановился в отеле Mountain Residence, где базовая цена за одну ночь – от 8 000 гривен.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Артем Милевский поехал наслаждаться горами не сам, а в компании своей девушки Тамилы.

40-летний футболист опубликовал романтические фото с возлюбленной, прогулки на подъёмнике и встречи с известными друзьями.

Среди неожиданной компании — актёр Тарас Цымбалюк, который также наслаждается красотами Карпат.

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фото Артем Милевский Динамо Киев сборная Украины по футболу lifestyle IGNIS
Максим Лапченко Источник: Instagram
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