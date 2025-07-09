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10 июля пройдет товарищеский матч, в котором Динамо Киев сыграет против Мидтьюлланда. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Команда имеет великую историю. Но не так давно она перестала быть даже второй под Шахтером - но после такого вместо опытного Луческу в разгар позапрошлого сезона обязанности главного тренера начал выполнять местная легенда, Шовковский. И великий вратарь быстро показал, что может добиться успеха. А в 2024/2025 Александр воспользовался проблемами главного соперника (тот в итоге пришел к финишу и вовсе третьим), и наконец-то вернул титул в столицу! Правда, в концовке того сезона, по пенальти, проиграли Шахтеру финал кубка, что показало, что далеко не все проблемы решены.

Только недавно клуб вышел из недолгих каникул. И для начала обменялись победами с Кишвардой: уступили 0:2, но через день разгромила венгром 3:0. И явно не против продолжить в том же духе, набираясь уверенности перед началом квалификации Лиги чемпионов, где начинать уже очень скоро.

Мидтьюлланд

Клуб был создан в конце прошлого века. И смог победить впервые чемпионат Дании уже в 2015-м году. С того момента вышло прибавить еще три титула в Суперлиге, в том числе и в 2024-м. Но в прошлом сезоне все-таки уступили в гонке главному конкуренту, Копенгагену, и ограничились только вторым местом. При этом получилось частично это компенсировать, взяв кубок страны - в третий раз в истории и после трехлетней паузы.

Этим летом датчане уже успели провести несколько товарищеских поединков. С Силькеборгом, еще в июне, оформили 2:0, но потом уступили Раннерс. Ему забили дважды, но тут уже провалились в обороне, ведь пропустили на гол больше, уступив в итоге 2:3. Безусловно, второй раз кряду осечку допускать явно не хочется.

Статистика личных встреч

Раньше клубы между собой ни разу не пересекались.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 2,21, ничья – 3,70, победа Мидтьюлланда – 2,71. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают фаворитом пары украинцев. Рискнем поверить, что подопечные Александра Шовковского обыграют тут датчан (коэффициент - 2,21).