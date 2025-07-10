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Товарищеские матчи
Динамо Киев
10.07.2025 17:00 – 90+ 1 : 3
Мидтьюлланд
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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 18:50 | Обновлено 10 июля 2025, 18:51
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Динамо – Мидтьюлланд – 1:3. Защита не выдержала. Видео голов и обзор матча

Контральная игра между командами стартовала 10 июля в 17:00

10 июля 2025, 18:50 | Обновлено 10 июля 2025, 18:51
1113
1
Динамо – Мидтьюлланд – 1:3. Защита не выдержала. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

В четверг, 10 июля, киевское «Динамо» проводит третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Противостоит представителю УПЛ датская команда «Мидтьюлланд». Началась игра в 17:00 по киевскому времени.

Первыми в матче отличились именно подопечные Александра Шовковского. На 21-й минуте киевляне быстро вышли из обороны в атаку, которую удачно завершил Александр Пихаленок. Однако на 33-й минуте киевляне провалились в защите и пропустили мяч.

Прошло несколько минут от старта второго тайма, после чего «Мидтьюлланд» огорчил во второй раз «Динамо». Не успели киевляне оправиться, как пропустили уже третий.

«Динамо» пыталась перевернуть ход игры, однако соперник не дал киевлянам никаких шансов. В итоге «бело-синие» уступили со счетом 1:3.

Товарищеский матч. 10 июля

«Динамо» Киев – «Мидтьюлланд» – 1:3

Гол: Пихаленок, 21 – Франкулину, 33, Гогорса, 49, Этим, 56

ГОЛ! Пихальонок, 21 (1:0)

ГОЛ! Франкулину, 33 (1:1)

ГОЛ! Микель Гогорса, 49 (1:2)

ГОЛ! Этим, 56 (1:3)

Видеозапись матча:

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Динамо Киев товарищеские матчи Мидтьюлланд чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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У Динамо ничего не меняется: защита проходной двор, нападение никакое, вся игра поперек поля и пасы назад. Думаю встречи с Жальгерисом для Динамо будут последними в ЛЧ, а потом последнее место в ЛЕ.
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