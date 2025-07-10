Динамо – Мидтьюлланд – 1:3. Защита не выдержала. Видео голов и обзор матча

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

В четверг, 10 июля, киевское «Динамо» проводит третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

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Противостоит представителю УПЛ датская команда «Мидтьюлланд». Началась игра в 17:00 по киевскому времени.

Первыми в матче отличились именно подопечные Александра Шовковского. На 21-й минуте киевляне быстро вышли из обороны в атаку, которую удачно завершил Александр Пихаленок. Однако на 33-й минуте киевляне провалились в защите и пропустили мяч.

Прошло несколько минут от старта второго тайма, после чего «Мидтьюлланд» огорчил во второй раз «Динамо». Не успели киевляне оправиться, как пропустили уже третий.

«Динамо» пыталась перевернуть ход игры, однако соперник не дал киевлянам никаких шансов. В итоге «бело-синие» уступили со счетом 1:3.

Товарищеский матч. 10 июля

«Динамо» Киев – «Мидтьюлланд» – 1:3

Гол: Пихаленок, 21 – Франкулину, 33, Гогорса, 49, Этим, 56

ГОЛ! Пихальонок, 21 (1:0)

ГОЛ! Франкулину, 33 (1:1)

ГОЛ! Микель Гогорса, 49 (1:2)

Mikel 💥 Foran 2-1 kort inde i anden halvleg! pic.twitter.com/XFTsyH05wN — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 10, 2025

ГОЛ! Этим, 56 (1:3)

Friday Etim til 3-1 ✔ pic.twitter.com/tD9hTZ1yly — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 10, 2025

Видеозапись матча: