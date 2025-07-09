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Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 19:01 | Обновлено 09 июля 2025, 19:02
344
0

Динамо Киев – Мидтьюлланн. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

09 июля 2025, 19:01 | Обновлено 09 июля 2025, 19:02
344
0
Динамо Киев – Мидтьюлланн. Текстовая трансляция матча
Фк Динамо

В четверг, 10 июля, киевское «Динамо» проведет третий спарринг на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где сыграет против датского «Мидтьюлланна». Матч состоится в Бад-Вальтерсдорфе (Австрия) на поле стадиона «Терменштадион», начало в 17:00.

Первый поединок для «Динамо» на летнем сборе стал настоящей неожиданностью, потому что киевляне проиграли венгерской «Кишварде» (0:2), однако на следующий день исправились, одержав победу против той же «Кишварды» (3:0). Теперь Шовковского и его команду ждет поединок, где уже будет более серьезный оппонент – датский «Мидтьюлланн», который готовится к началу Суперлиги, которая стартует через 10 дней. Сами же «волки» сыграли аналогично чемпиону Украины, обыграв «Силькеборг» (2:0) и проиграв «Раннерсу» (2:3).

Сейчас команды готовятся к началу нового сезона, где обеим коллективам придется стартовать со второго квалификационного раунда в еврокубках.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Мидтьюлланн», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
10 июля 2025 -
17:00
Мидтьюлланд
Победа Динамо 2.09 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мидтьюлланд товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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