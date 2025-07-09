БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»

Легендарный вратарь сборной Италии по футболу и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о звездном вингере «Сантоса» и сборной Бразилии Неймаре.

«Неймар? Он великолепный игрок и замечательный человек, он должен был бы выиграть пять «Золотых мячей», – отметил Буффон.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.