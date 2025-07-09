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09 июля 2025, 05:32 |
509
0

БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»

Легендарный вратарь о Неймаре

09 июля 2025, 05:32 |
509
0
БУФФОН: «Он должен был получить 5 Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь сборной Италии по футболу и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о звездном вингере «Сантоса» и сборной Бразилии Неймаре.

«Неймар? Он великолепный игрок и замечательный человек, он должен был бы выиграть пять «Золотых мячей», – отметил Буффон.

После перехода в «Сантос» зимой 2025 года Неймар провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее легендарный экс-вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон назвал трех лучших футболистов, с которыми он встречался в своей карьере.

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Джанлуиджи Буффон Неймар Сантос Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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