Англия07 июля 2025, 23:23 |
2326
8
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Михаил отстранен из-за допингового скандала
07 июля 2025, 23:23 |
2326
8
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
Источник подсчитал, сколько «Челси» заплатит Мудрику денег, если его дисквалифицируют на четыре года:
- 20 176 000 фунтов стерлингов за 4-летнюю дисквалификацию
- 5 044 000 фунтов стерлингов в год
- 420 333 фунтов стерлингов в месяц
- 97 000 фунтов стерлингов в неделю
- 13 857 фунтов стерлингов в день
- 577,7 фунтов стерлингов в час
- 9,62 фунта стерлингов в минуту
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 июля 2025, 09:14 3
Александр может сразиться с Джейком Полом
Футбол | 07 июля 2025, 16:39 4
Трансфер Арсения Батагова может сорваться
Футбол | 07.07.2025, 22:58
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Футбол | 07.07.2025, 05:56
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.07.2025, 12:34 2
06.07.2025, 00:21 2
06.07.2025, 08:52 13
07.07.2025, 08:26 1
06.07.2025, 00:12
06.07.2025, 08:31 9
07.07.2025, 04:03
06.07.2025, 07:03
Та хто ж йому платитиме, окстіться! Ще з нього 3 шари знімуть, із процентами - за моральну шкоду діловій репутації ))