Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Источник подсчитал, сколько «Челси» заплатит Мудрику денег, если его дисквалифицируют на четыре года: