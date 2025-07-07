Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Англия
07 июля 2025, 23:23 |
2326
8

Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года

Михаил отстранен из-за допингового скандала

07 июля 2025, 23:23 |
2326
8
Известно, сколько заработает Мудрик, если его дисквалифицируют на 4 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Источник подсчитал, сколько «Челси» заплатит Мудрику денег, если его дисквалифицируют на четыре года:

  • 20 176 000 фунтов стерлингов за 4-летнюю дисквалификацию
  • 5 044 000 фунтов стерлингов в год
  • 420 333 фунтов стерлингов в месяц
  • 97 000 фунтов стерлингов в неделю
  • 13 857 фунтов стерлингов в день
  • 577,7 фунтов стерлингов в час
  • 9,62 фунта стерлингов в минуту
По теме:
Мудрик узнал свое место в рейтинге нападающих Челси. Все очень плачевно
Флуминенсе – Челси. Прогноз на матч 1/2 финала клубного чемпионата мира
Известно, сколько зарабатывает Трубин в Бенфике. Анатолий – среди лидеров
допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси зарплаты
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Бокс | 07 июля 2025, 09:14 3
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри
Фантастика. Усик запланировал большой бой на 2026, это не Паркер, не Фьюри

Александр может сразиться с Джейком Полом

Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины
Футбол | 07 июля 2025, 16:39 4
Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины
Трабзонспор отклонил предложение Лацио к игроку сборной Украины

Трансфер Арсения Батагова может сорваться

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер
Футбол | 07.07.2025, 22:58
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги оформил первый летний трансфер
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Футбол | 07.07.2025, 07:56
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тибо КУРТУА: «Это очень плохая новость для Реала»
Тьерри АНРИ: «Он открыл мне глаза. Это лучший тренер в истории футбола»
Футбол | 07.07.2025, 05:56
Тьерри АНРИ: «Он открыл мне глаза. Это лучший тренер в истории футбола»
Тьерри АНРИ: «Он открыл мне глаза. Это лучший тренер в истории футбола»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Джерело - це куркулятор Дмитра Олійника?
Та хто ж йому платитиме, окстіться! Ще з нього 3 шари знімуть, із процентами - за моральну шкоду діловій репутації ))
Ответить
+1
fc_tre_penne
95 коп/секунда. Непогано
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Serhii P.
життя вдалось!
Ответить
+1
Arera
Через 4 года можно перейти в другой клуб и снова провернуть эту афёру. Правда Мишка?? Молодец сынок!
Ответить
0
Wlad West
шмурдик вышел на пенсию 420 тыс. в месяц.
Ответить
0
GloryUkraine
Забули ще бонуси нарахувати. Якби  все було так просто, то ніхто і не грав би. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
Украинский боксер бросил вызов Джейку Полу: «Но я в чудеса не верю»
06.07.2025, 12:34 2
Бокс
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
Источник: ПСЖ, похоже, изменил планы касательно Забарного
06.07.2025, 00:21 2
Футбол
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
«Он его просто уничтожит». Легендарный Насим Хамед – о бое Усик – Дюбуа 2
06.07.2025, 08:52 13
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Найди себе новую команду, ты больше не будешь играть за Реал»
07.07.2025, 08:26 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Это будет его конец. Он нокаутирует»
06.07.2025, 00:12
Бокс
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
Ярмоленко и Буяльский провели беседу и выбрали капитана Динамо
06.07.2025, 08:31 9
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг Золотого мяча перед суперматчем ПСЖ – Реал Мадрид
07.07.2025, 04:03
Футбол
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
Без украинок. Определены все участницы 1/8 финала Уимблдона-2025
06.07.2025, 07:03
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем