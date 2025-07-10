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  4. Модрич сыграл последний матч за Реал. Сколько выиграл титулы?
Испания
10 июля 2025, 01:06 |
201
0

Модрич сыграл последний матч за Реал. Сколько выиграл титулы?

Хорват входит в топ-10 мировых рекордсменов по количеству сыгранных матчей в карьере

10 июля 2025, 01:06 |
201
0
Модрич сыграл последний матч за Реал. Сколько выиграл титулы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Для хорватского полузащитника Реала Луки Модрича этот матч стал последним за мадридский клуб.

Хорват сыграл 597 матчей за Реал, за которые сумел завоевать рекордные 28 титулов. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.

Также Лука Модрич вышел на 9-е место в истории футбола по количеству сыгранных матчей.

Топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере:

  • 1364 – Петер Шилтон (Англия)
  • 1363 – Фабио Лопес (Бразилия)
  • 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 1233 – Рожерио Сени (Бразилия)
  • 1177 – Томми Гатчисон (Шотландия)
  • 1151 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
  • 1137 – Пол Бесток (Англия)
  • 1132 – Ясухито Эндо (Япония)
  • 1114 – Лука Модрич (Хорватия)
  • 1113 – Марселиньо Парайба (Бразилия)
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Лука Модрич Реал Мадрид статистика чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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