Модрич сыграл последний матч за Реал. Сколько выиграл титулы?

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Для хорватского полузащитника Реала Луки Модрича этот матч стал последним за мадридский клуб.

Хорват сыграл 597 матчей за Реал, за которые сумел завоевать рекордные 28 титулов. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.

Также Лука Модрич вышел на 9-е место в истории футбола по количеству сыгранных матчей.

Топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере:

1364 – Петер Шилтон (Англия)

1363 – Фабио Лопес (Бразилия)

1281 – Криштиану Роналду (Португалия)

1233 – Рожерио Сени (Бразилия)

1177 – Томми Гатчисон (Шотландия)

1151 – Джанлуиджи Буффон (Италия)

1137 – Пол Бесток (Англия)

1132 – Ясухито Эндо (Япония)

1114 – Лука Модрич (Хорватия)

1113 – Марселиньо Парайба (Бразилия)

Jugadores con más partidos en la historia 👇



1️⃣Peter Shilton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1364

2️⃣Fabio Lopes 🇧🇷 1363

3️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 1281

4️⃣Rogerio Ceni 🇧🇷 1233

5️⃣Tommy Hutchison 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1177

6️⃣Gianluigi Buffon 🇮🇹 1151

7️⃣Paul Bastock 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1137

8️⃣Yasuhito Endō 🇯🇵 1132

9️⃣LUKA MODRIC 🇭🇷 1114 🆕… pic.twitter.com/jnaf3dZALF — Only Stats (@TheGoatStats) July 9, 2025