Модрич сыграл последний матч за Реал. Сколько выиграл титулы?
Хорват входит в топ-10 мировых рекордсменов по количеству сыгранных матчей в карьере
Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
Для хорватского полузащитника Реала Луки Модрича этот матч стал последним за мадридский клуб.
Хорват сыграл 597 матчей за Реал, за которые сумел завоевать рекордные 28 титулов. Ни один другой игрок не может похвастаться таким достижением.
Также Лука Модрич вышел на 9-е место в истории футбола по количеству сыгранных матчей.
Топ-10 игроков по количеству сыгранных матчей в карьере:
- 1364 – Петер Шилтон (Англия)
- 1363 – Фабио Лопес (Бразилия)
- 1281 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 1233 – Рожерио Сени (Бразилия)
- 1177 – Томми Гатчисон (Шотландия)
- 1151 – Джанлуиджи Буффон (Италия)
- 1137 – Пол Бесток (Англия)
- 1132 – Ясухито Эндо (Япония)
- 1114 – Лука Модрич (Хорватия)
- 1113 – Марселиньо Парайба (Бразилия)
Jugadores con más partidos en la historia 👇— Only Stats (@TheGoatStats) July 9, 2025
1️⃣Peter Shilton 🏴 1364
2️⃣Fabio Lopes 🇧🇷 1363
3️⃣Cristiano Ronaldo 🇵🇹 1281
4️⃣Rogerio Ceni 🇧🇷 1233
5️⃣Tommy Hutchison 🏴 1177
6️⃣Gianluigi Buffon 🇮🇹 1151
7️⃣Paul Bastock 🏴 1137
8️⃣Yasuhito Endō 🇯🇵 1132
9️⃣LUKA MODRIC 🇭🇷 1114 🆕… pic.twitter.com/jnaf3dZALF
Captain. 🤍 pic.twitter.com/UAFFionQ7I— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 9, 2025
28 - @lukamodric10 🇭🇷 se despide del @RealMadrid tras 597 partidos y 28 títulos en su palmarés, más que ningún otro jugador en la historia del equipo. Leyenda. pic.twitter.com/1B5QM9qZ5p— OptaJose (@OptaJose) July 9, 2025
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