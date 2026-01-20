Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший голкипер Шахтера попал в заявку аматорского клуба из Украины
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 19:49
Бывший голкипер Шахтера попал в заявку аматорского клуба из Украины

ФК «Рокита» внесла в заявку 37-летнего украинского вратаря Антона Каниболоцкого

Бывший голкипер Шахтера попал в заявку аматорского клуба из Украины

Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Антон Каниболоцкий вернулся в футбол после того, как завершил профессиональную карьеру в 2023 году.

Опытный 37-летний вратарь вошел в заявку аматорского клуба «Рокита», который с 31 января по 20 февраля примет участие в Мемориале Олега Макарова.

«Рокита» занимает первое место в группе 2 аматорского чемпионата Украины и является двухкратным чемпионом Полтавской области. Кроме Каниболоцкого в заявку команды попал и экс-защитник полтавской «Ворсклы» Вадим Сапай.

Каниболоцкий защищал цвета «Днепра», криворожского «Кривбасса», донецкого «Шахтера», львовских «Карпат» и «Миная». Имее опыт выступлений в чемпионатах Азербайджана и Польши.

Антон провел 80 матчей в Украинской Премьер-лиге, играл в Лиге чемпионов и квалификации Лиги Европы. В активе вратаря – 55 игр в футболке «горняков».

