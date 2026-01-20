Определено будущее Винисиуса Жуниора после отставки Хаби Алонсо

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» стало более определенным после отставки Хаби Алонсо с поста главного тренера. По информации испанских СМИ, именно напряженные отношения между бразильцем и наставником негативно влияли на переговоры о новом контракте.

Винисиус был недоволен своей ролью в команде и количеством игрового времени, уступая статусом Килиану Мбаппе. В клубе понимали, что такая ситуация затрудняет продление соглашения, и даже просили тренерский штаб изменить подход к использованию вингера.

После прихода Альваро Арбелоа ожидается пересмотр ролей в команде, что может сыграть в пользу Винисиуса и приблизить его к подписанию нового контракта с «Реалом».