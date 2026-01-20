Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определено будущее Винисиуса Жуниора после отставки Хаби Алонсо
Испания
20 января 2026, 19:42
Определено будущее Винисиуса Жуниора после отставки Хаби Алонсо

Бразилец готов пересмотреть позицию и остаться в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жиниор

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» стало более определенным после отставки Хаби Алонсо с поста главного тренера. По информации испанских СМИ, именно напряженные отношения между бразильцем и наставником негативно влияли на переговоры о новом контракте.

Винисиус был недоволен своей ролью в команде и количеством игрового времени, уступая статусом Килиану Мбаппе. В клубе понимали, что такая ситуация затрудняет продление соглашения, и даже просили тренерский штаб изменить подход к использованию вингера.

После прихода Альваро Арбелоа ожидается пересмотр ролей в команде, что может сыграть в пользу Винисиуса и приблизить его к подписанию нового контракта с «Реалом».

По теме:
Лунин – в резерве. Дебют Арбелоа в ЛЧ: назван состав Реала на матч с Монако
Ванат в огне. Форвард сражается с Мбаппе за первое место в Испании
Реал Мадрид – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо отставка продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
