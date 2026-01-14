Совпадение или позиция? Почему Винисиус молчит после увольнения Алонсо

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор до настоящего времени никак не прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера.

В понедельник руководство «сливочных» прекратило сотрудничество со специалистом по обоюдному согласию. Вакантную должность занял Альваро Арбелоа, который до этого тренировал «Кастилью».

После официального подтверждения отставки Алонсо большая часть футболистов основного состава выразила благодарность тренеру в социальных сетях.

Однако Винисиус хранит молчание – по информации источника ESPN, нападающий и не собирается делать никаких заявлений. Также отмечается, что публично на смену тренера не отреагировали Трент Александер–Арнолд и Франко Мастантуоно.

Стоит напомнить, что ранее бразилец проигнорировал Алонсо в своем сообщении с извинениями за поведение во время замены в игре против «Барселоны» (2:1), которая состоялась 26 октября. В СМИ высказывалось мнение, что футболист поступил так сознательно.