Игра украинского футболиста Шахтера в еврокубке вошла в историю

Вратарь донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн дебютировал в еврокубках в матче Лиги конференций против польской «Легии» и сразу вошел в историю украинского футбола.

Этот поединок стал знаковым, ведь Фесюн стал 100-м украинским голкипером, сыгравшим в еврокубковых турнирах.

За всю историю Украину на международной арене представляли вратари 21 клуба. Первым был Виктор Банников, который еще в 1965 году защищал ворота киевского «Динамо».

Рекорд по количеству матчей до сих пор принадлежит Александру Шовковскому – 143 игры.