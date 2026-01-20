Лига конференций20 января 2026, 20:20 |
Игра украинского футболиста Шахтера в еврокубке вошла в историю
Фесюн стал 100-м вратарем из Украины, сыгравшим в еврокубках
20 января 2026, 20:20 |
Вратарь донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн дебютировал в еврокубках в матче Лиги конференций против польской «Легии» и сразу вошел в историю украинского футбола.
Этот поединок стал знаковым, ведь Фесюн стал 100-м украинским голкипером, сыгравшим в еврокубковых турнирах.
За всю историю Украину на международной арене представляли вратари 21 клуба. Первым был Виктор Банников, который еще в 1965 году защищал ворота киевского «Динамо».
Рекорд по количеству матчей до сих пор принадлежит Александру Шовковскому – 143 игры.
