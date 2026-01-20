Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 января 2026, 20:20 |
703
0

Игра украинского футболиста Шахтера в еврокубке вошла в историю

Фесюн стал 100-м вратарем из Украины, сыгравшим в еврокубках

Игра украинского футболиста Шахтера в еврокубке вошла в историю
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Вратарь донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн дебютировал в еврокубках в матче Лиги конференций против польской «Легии» и сразу вошел в историю украинского футбола.

Этот поединок стал знаковым, ведь Фесюн стал 100-м украинским голкипером, сыгравшим в еврокубковых турнирах.

За всю историю Украину на международной арене представляли вратари 21 клуба. Первым был Виктор Банников, который еще в 1965 году защищал ворота киевского «Динамо».

Рекорд по количеству матчей до сих пор принадлежит Александру Шовковскому – 143 игры.

Кирилл Фесюн рекорд Лига конференций Шахтер Донецк статистика Легия Варшава
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
