Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках
В общей сложности у горняков уже есть 92 поединка без пропущенных мячей в евротурнирах
Кирилл Фесюн стал 17-м голкипером донецкого Шахтера, сохранившего свои ворота в неприкосновенности в матче еврокубка.
Произошло это в выездном матче 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс, в котором горняки были сильнее со счетом 2:0.
После выезда на Мальту донецкий Шахтер имеет уже 92 «сухих» поединка в европейских турнирах.
Рекордсменом донецкого клуба по количеству сыгранных матчей без пропущенных мячей Андрей Пятов (41).
Матчи Шахтера без пропущенных мячей в еврокубках (92)
- 41 – Андрей Пятов
- 10 – Дмитрий Ризнык
- 9 – Дмитрий Шутков
- 6 – Анатолий Трубин
- 4 – Юрий Вирт
- 4 – Ян Лаштувка
- 3 – Юрий Дегтерев
- 3 – Стипе Плетикоса
- 3 – Богдан Шуст
- 2 – Андрей Никитин
- 1 – Виктор Чанов
- 1 – Валентин Елинскас
- 1 – Рустам Худжамов
- 1 – Александр Рыбка
- 1 – Антон Каниболоцкий
- 1 – Никита Шевченко
- 1 – Кирилл Фесюн
