  4. Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках
Лига конференций
12 декабря 2025, 10:57 | Обновлено 12 декабря 2025, 10:59
Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках

В общей сложности у горняков уже есть 92 поединка без пропущенных мячей в евротурнирах

ФК Шахтер

Кирилл Фесюн стал 17-м голкипером донецкого Шахтера, сохранившего свои ворота в неприкосновенности в матче еврокубка.

Произошло это в выездном матче 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс, в котором горняки были сильнее со счетом 2:0.

После выезда на Мальту донецкий Шахтер имеет уже 92 «сухих» поединка в европейских турнирах.

Рекордсменом донецкого клуба по количеству сыгранных матчей без пропущенных мячей Андрей Пятов (41).

Матчи Шахтера без пропущенных мячей в еврокубках (92)

  • 41 – Андрей Пятов
  • 10 – Дмитрий Ризнык
  • 9 – Дмитрий Шутков
  • 6 – Анатолий Трубин
  • 4 – Юрий Вирт
  • 4 – Ян Лаштувка
  • 3 – Юрий Дегтерев
  • 3 – Стипе Плетикоса
  • 3 – Богдан Шуст
  • 2 – Андрей Никитин
  • 1 – Виктор Чанов
  • 1 – Валентин Елинскас
  • 1 – Рустам Худжамов
  • 1 – Александр Рыбка
  • 1 – Антон Каниболоцкий
  • 1 – Никита Шевченко
  • 1 – Кирилл Фесюн
Шахтер Донецк Лига конференций Хамрун Спартанс статистика Кирилл Фесюн Андрей Пятов Дмитрий Ризнык
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
