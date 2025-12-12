Кирилл Фесюн стал 17-м вратарем Шахтера с «сухой» игрой в еврокубках

Кирилл Фесюн стал 17-м голкипером донецкого Шахтера, сохранившего свои ворота в неприкосновенности в матче еврокубка.

Произошло это в выездном матче 5-го тура Лиги конференций против Хамрун Спартанс, в котором горняки были сильнее со счетом 2:0.

После выезда на Мальту донецкий Шахтер имеет уже 92 «сухих» поединка в европейских турнирах.

Рекордсменом донецкого клуба по количеству сыгранных матчей без пропущенных мячей Андрей Пятов (41).

Матчи Шахтера без пропущенных мячей в еврокубках (92)