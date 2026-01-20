Черноморец подпишет экс-игрока Шахтера, который выступает в Премьер-лиге

Одесский «Черноморец» продолжает активную работу на трансферном рынке после прихода нового главного тренера Романа Григорчука, который заменил на этой должности Александра Кучера.

Представитель Первой лиги планирует подписать бывшего форварда донецкого «Шахтера» Андрея Кулакова, который с февраля 2023 года защищает цвета «Александрии».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, стороны ведут переговоры о трансфере 26-летнего футболиста, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Кулаков провел 17 матчей в составе «горожан» и записал на свой счет одну результативную передачу. Форвард ранее выступал за харьковский «Металлист», «Шахтер», «Мариуполь» и турецкий «Тузласпор».

В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины (14 голов в 28 матчах).

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. С командой до 19 лет стал полуфиналистом юношеского чемпионата Европы 2018 в Финляндии.

Трансферная стоимость Кулакова составляет 400 тысяч евро.