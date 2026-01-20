Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец подпишет экс-игрока Шахтера, который выступает в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 20:07 |
883
0

Одесский клуб заинтересован в услугах форварда «Александрии» Андрея Кулакова

ФК Александрия. Андрей Кулаков

Одесский «Черноморец» продолжает активную работу на трансферном рынке после прихода нового главного тренера Романа Григорчука, который заменил на этой должности Александра Кучера.

Представитель Первой лиги планирует подписать бывшего форварда донецкого «Шахтера» Андрея Кулакова, который с февраля 2023 года защищает цвета «Александрии».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, стороны ведут переговоры о трансфере 26-летнего футболиста, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Кулаков провел 17 матчей в составе «горожан» и записал на свой счет одну результативную передачу. Форвард ранее выступал за харьковский «Металлист», «Шахтер», «Мариуполь» и турецкий «Тузласпор».

В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины (14 голов в 28 матчах).

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. С командой до 19 лет стал полуфиналистом юношеского чемпионата Европы 2018 в Финляндии.

Трансферная стоимость Кулакова составляет 400 тысяч евро.

Черноморец Одесса Шахтер Донецк Александрия Андрей Кулаков Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
