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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 01:11 | Обновлено 10 июля 2025, 01:14
174
0

ПСЖ установил новые рекорды для команд Лиги 1

Парижский клуб теперь имеет наибольшее количество матчей и побед в одном конкретном сезоне

10 июля 2025, 01:11 | Обновлено 10 июля 2025, 01:14
174
0
ПСЖ установил новые рекорды для команд Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

ПСЖ в этом матче установил несколько клубных рекордов и для команд Лиги 1 в целом.

ПСЖ сыграл свой 64-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало новым рекордом для команд Лиги 1:

  • 64 – ПСЖ (2024/25)
  • 63 – Монако (2016/17)

Для парижан этот полуфинал стал 10-м в международных соревнованиях. Это больше, чем достигал любой другой французский клуб:

  • 10 – ПСЖ
  • 8 – Марсель

Парижане забили уже 168 голов в сезоне во всех турнирах. Это второй показатель среди всех команд Лиги 1 в истории:

  • 171 – ПСЖ (2017/18)
  • 168 – ПСЖ (2024/25)
  • 159 – Монако (2016/17)

Пари Сен-Жермен одержал свою 48-ю победу в сезоне во всех турнирах, что является новым рекордом для команд Лиги 1:

  • 48 – ПСЖ (2024/25)
  • 47 – ПСЖ (2015/16)
  • 45 – Монако (2016/17)
  • 45 – ПСЖ (2017/18)

ПСЖ стал первым французским клубом, который забил 4 гола в полуфинале международного соревнования.

Пари Сен-Жермен стал первым после Лиона (2009/10) французским клубом, который выиграл противостояние с мадридским Реалом в плей-офф международного турнира.

В третий раз в текущем чемпионате ПСЖ выиграл матч со счетом 4:0:

  • против Атлетико
  • против Интер Майами
  • против Реала

Пари Сен-Жермен стал первым клубом, который трижды побеждал Реал с разницей не менее чем в три гола в международных соревнованиях:

  • 1993: КУ, ПСЖ – Реал 4:1
  • 2019: ЛЧ, ПСЖ – Реал 3:0
  • 2025: КЧС, ПСЖ – Реал 4:0
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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