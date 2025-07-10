ПСЖ установил новые рекорды для команд Лиги 1

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

ПСЖ в этом матче установил несколько клубных рекордов и для команд Лиги 1 в целом.

ПСЖ сыграл свой 64-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало новым рекордом для команд Лиги 1:

64 – ПСЖ (2024/25)

63 – Монако (2016/17)

Для парижан этот полуфинал стал 10-м в международных соревнованиях. Это больше, чем достигал любой другой французский клуб:

10 – ПСЖ

8 – Марсель

Парижане забили уже 168 голов в сезоне во всех турнирах. Это второй показатель среди всех команд Лиги 1 в истории:

171 – ПСЖ (2017/18)

168 – ПСЖ (2024/25)

159 – Монако (2016/17)

Пари Сен-Жермен одержал свою 48-ю победу в сезоне во всех турнирах, что является новым рекордом для команд Лиги 1:

48 – ПСЖ (2024/25)

47 – ПСЖ (2015/16)

45 – Монако (2016/17)

45 – ПСЖ (2017/18)

ПСЖ стал первым французским клубом, который забил 4 гола в полуфинале международного соревнования.

Пари Сен-Жермен стал первым после Лиона (2009/10) французским клубом, который выиграл противостояние с мадридским Реалом в плей-офф международного турнира.

В третий раз в текущем чемпионате ПСЖ выиграл матч со счетом 4:0:

против Атлетико

против Интер Майами

против Реала

Пари Сен-Жермен стал первым клубом, который трижды побеждал Реал с разницей не менее чем в три гола в международных соревнованиях: