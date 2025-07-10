ПСЖ установил новые рекорды для команд Лиги 1
Парижский клуб теперь имеет наибольшее количество матчей и побед в одном конкретном сезоне
В полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
ПСЖ в этом матче установил несколько клубных рекордов и для команд Лиги 1 в целом.
ПСЖ сыграл свой 64-й матч в сезоне во всех турнирах. Это стало новым рекордом для команд Лиги 1:
- 64 – ПСЖ (2024/25)
- 63 – Монако (2016/17)
Для парижан этот полуфинал стал 10-м в международных соревнованиях. Это больше, чем достигал любой другой французский клуб:
- 10 – ПСЖ
- 8 – Марсель
Парижане забили уже 168 голов в сезоне во всех турнирах. Это второй показатель среди всех команд Лиги 1 в истории:
- 171 – ПСЖ (2017/18)
- 168 – ПСЖ (2024/25)
- 159 – Монако (2016/17)
Пари Сен-Жермен одержал свою 48-ю победу в сезоне во всех турнирах, что является новым рекордом для команд Лиги 1:
- 48 – ПСЖ (2024/25)
- 47 – ПСЖ (2015/16)
- 45 – Монако (2016/17)
- 45 – ПСЖ (2017/18)
ПСЖ стал первым французским клубом, который забил 4 гола в полуфинале международного соревнования.
Пари Сен-Жермен стал первым после Лиона (2009/10) французским клубом, который выиграл противостояние с мадридским Реалом в плей-офф международного турнира.
В третий раз в текущем чемпионате ПСЖ выиграл матч со счетом 4:0:
- против Атлетико
- против Интер Майами
- против Реала
Пари Сен-Жермен стал первым клубом, который трижды побеждал Реал с разницей не менее чем в три гола в международных соревнованиях:
- 1993: КУ, ПСЖ – Реал 4:1
- 2019: ЛЧ, ПСЖ – Реал 3:0
- 2025: КЧС, ПСЖ – Реал 4:0
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