Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Этот матч стал вторым по посещаемости на турнире:

🏟️ Most attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 9 July):



80,619 PSG 🇫🇷 - Atletico M. 🇪🇸

🆕 77,542 PSG 🇫🇷 - Real Madrid 🇪🇸

76,611 Real Madrid 🇪🇸 - B. Dortmund 🇩🇪

70,556 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 - Fluminense 🇧🇷

70,248 Real Madrid 🇪🇸 - Pachuca 🇲🇽

66,937 PSG 🇫🇷 - Bayern 🇩🇪

65,782…