Клубный чемпионат мира10 июля 2025, 01:32 |
96
0
Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС
Оба раза соперниками ПСЖ в этих встречах были команды из Мадрида
10 июля 2025, 01:32 |
96
0
Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.
Этот матч стал вторым по посещаемости на турнире:
- 80 619: ПСЖ – Атлетико 4:0
- 77 542: ПСЖ – Реал 4:0
- 76 611: Реал – Боруссия 3:2
- 70 556: Челси – Флуминенсе 2:0
- 70 248: Реал – Пачука 3:1
- 66 937: ПСЖ – Бавария 2:0
- 65 782: Челси – Палмейрас 2:1
- 65 574: ПСЖ – Интер Майами 4:0
- 64 811: Зальцбург – Реал 0:3
- 63 587: Бавария – Бока Хуниорс 2:1
- 62 415: Реал – Аль-Хиляль 1:1
- 62 149: Реал – Ювентус 1:0
- 60 927: Аль-Ахли – Интер Майами 0:0
- 60 914: Интер Майами – Палмейрас 2:2
- 60 914: Фламенго – Бавария 2:4
Читайте также:Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
🏟️ Most attended matches at 🌎 FIFA Club World Cup (as of 9 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 9, 2025
80,619 PSG 🇫🇷 - Atletico M. 🇪🇸
🆕 77,542 PSG 🇫🇷 - Real Madrid 🇪🇸
76,611 Real Madrid 🇪🇸 - B. Dortmund 🇩🇪
70,556 Chelsea 🏴 - Fluminense 🇧🇷
70,248 Real Madrid 🇪🇸 - Pachuca 🇲🇽
66,937 PSG 🇫🇷 - Bayern 🇩🇪
65,782…
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 июля 2025, 23:47 12
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой ЛЕ с Ильвесом
Футбол | 09 июля 2025, 10:12 0
Бывший капитан «бело-синих» прокомментировал трансферную политику команды
Бокс | 09.07.2025, 08:56
Футбол | 10.07.2025, 01:02
Футбол | 09.07.2025, 08:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.07.2025, 16:45 1
08.07.2025, 00:32
09.07.2025, 12:21 5
09.07.2025, 05:32
08.07.2025, 13:19 3
08.07.2025, 12:40
09.07.2025, 01:23
08.07.2025, 21:50 1