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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 01:32 |
96
0

Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС

Оба раза соперниками ПСЖ в этих встречах были команды из Мадрида

10 июля 2025, 01:32 |
96
0
Два матча с участием ПСЖ являются самыми посещаемыми на КЧС
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором полуфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил Реал со счетом 4:0.

Этот матч стал вторым по посещаемости на турнире:

  • 80 619: ПСЖ – Атлетико 4:0
  • 77 542: ПСЖ – Реал 4:0
  • 76 611: Реал – Боруссия 3:2
  • 70 556: Челси – Флуминенсе 2:0
  • 70 248: Реал – Пачука 3:1
  • 66 937: ПСЖ – Бавария 2:0
  • 65 782: Челси – Палмейрас 2:1
  • 65 574: ПСЖ – Интер Майами 4:0
  • 64 811: Зальцбург – Реал 0:3
  • 63 587: Бавария – Бока Хуниорс 2:1
  • 62 415: Реал – Аль-Хиляль 1:1
  • 62 149: Реал – Ювентус 1:0
  • 60 927: Аль-Ахли – Интер Майами 0:0
  • 60 914: Интер Майами – Палмейрас 2:2
  • 60 914: Фламенго – Бавария 2:4
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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид болельщики посещаемость
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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