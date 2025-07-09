Клубный чемпионат мира09 июля 2025, 16:27 |
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ВИДЕО. Энрике – про Мбаппе и успехи ПСЖ перед полуфиналом КЧМ
Испанский коуч дал пресс-конференцию перед игрой 1/2 финала КЧМ
09 июля 2025, 16:27 |
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Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию перед полуфиналом клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом». Вот основные тезисы:
- «Все матчи против «Реала» особенны. При этом, мы любим брать участие в таких поединках. Это означает, что все что мы делали, было правильным. Сейчас мы в полуфинале. Это важный и очень мотивирующий матч»
- «Есть много факторов, которые делают эту игру особенной. Вокруг игры много обстоятельств, которые отличают эту игру от других, обычных. Но в конце концов, самое важное то, что это полуфинал клубного чемпионата мира.»
Матч между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» состоится 9 июля в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что пресс-конференция Алонсо перед игрой с «ПСЖ» была отменена.
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