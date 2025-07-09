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  4. ВИДЕО. Энрике – про Мбаппе и успехи ПСЖ перед полуфиналом КЧМ
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 16:27 |
116
0

ВИДЕО. Энрике – про Мбаппе и успехи ПСЖ перед полуфиналом КЧМ

Испанский коуч дал пресс-конференцию перед игрой 1/2 финала КЧМ

09 июля 2025, 16:27 |
116
0
ВИДЕО. Энрике – про Мбаппе и успехи ПСЖ перед полуфиналом КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию перед полуфиналом клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом». Вот основные тезисы:

  • «Все матчи против «Реала» особенны. При этом, мы любим брать участие в таких поединках. Это означает, что все что мы делали, было правильным. Сейчас мы в полуфинале. Это важный и очень мотивирующий матч»
  • «Есть много факторов, которые делают эту игру особенной. Вокруг игры много обстоятельств, которые отличают эту игру от других, обычных. Но в конце концов, самое важное то, что это полуфинал клубного чемпионата мира.»

Матч между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» состоится 9 июля в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что пресс-конференция Алонсо перед игрой с «ПСЖ» была отменена.

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Луис Энрике ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид пресс-конференция клубный чемпионат мира по футболу видео
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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