Пресс-конференция Алонсо перед игрой с ПСЖ была отменена. Известна причина

Пресс-конференция главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо перед матчем 1/2 финала клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» была отменена.

По информации авторитетного журналиста Марио Кортеганы, причиной стало то, что королевский клуб поздно прибыл к месту проведения мероприятия. Дело в том, что из-за погодных условий рейс «сливочных» сначала и так был задержан, а позже они еще и некоторое время кружили над Вашингтоном в ожидании разрешения на посадку.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.