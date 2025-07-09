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  4. Пресс-конференция Алонсо перед игрой с ПСЖ была отменена. Известна причина
Клубный чемпионат мира
09 июля 2025, 13:38 |
92
0

Пресс-конференция Алонсо перед игрой с ПСЖ была отменена. Известна причина

«Реал» поздно прилетел в Вашингтон

09 июля 2025, 13:38 |
92
0
Пресс-конференция Алонсо перед игрой с ПСЖ была отменена. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Пресс-конференция главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо перед матчем 1/2 финала клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» была отменена.

По информации авторитетного журналиста Марио Кортеганы, причиной стало то, что королевский клуб поздно прибыл к месту проведения мероприятия. Дело в том, что из-за погодных условий рейс «сливочных» сначала и так был задержан, а позже они еще и некоторое время кружили над Вашингтоном в ожидании разрешения на посадку.

Матч «ПСЖ» – «Реал» состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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