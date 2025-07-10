Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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Поражение в этом матче прокомментировал тренер Реала Хаби Алонсо.

«ПСЖ – это настоящая команда. С самого начала матча мы страдали, было тяжело. Есть много вещей, которые мы хотим сделать лучше. Сегодня нам больно. Мы можем улучшиться. Есть большой запас. Мы нашли некоторые положительные моменты, мы строим лучшую команду.

Этот турнир показал мне, кто мы есть и что мы можем улучшить. Это последняя игра сезона 24/25. Наш новый сезон начинается в августе», – сказал тренер после матча.