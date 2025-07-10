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  4. Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Испания
10 июля 2025, 01:05 |
562
1

Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4

Мадридцы вылетели из КЧМ-2025

10 июля 2025, 01:05 |
562
1
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поражение в этом матче прокомментировал тренер Реала Хаби Алонсо.

«ПСЖ – это настоящая команда. С самого начала матча мы страдали, было тяжело. Есть много вещей, которые мы хотим сделать лучше. Сегодня нам больно. Мы можем улучшиться. Есть большой запас. Мы нашли некоторые положительные моменты, мы строим лучшую команду.

Этот турнир показал мне, кто мы есть и что мы можем улучшить. Это последняя игра сезона 24/25. Наш новый сезон начинается в августе», – сказал тренер после матча.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Реал Мадрид
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Iigor6583
Потрібно перти плуга, а не відпочивати на ліврах.
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