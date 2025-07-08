Шахтер Донецк – Ильвес Тампере. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 июля, свою первую встречу в квалификации Лиги Европы проведут Шахтер Донецк и Ильвес. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» откровенно слабо провели прошлый сезон, команда играла в основной сетке Лиги чемпионов, но в плей-офф пробиться не удалось. В чемпионате Шахте не только проиграл гонку за титул главному конкуренту киевскому Динамо, а и пропустил вперед Александрию, заняв только третье место.

Минимальной компенсацией стал выигрыш национального кубка, данный успех и позволил пробиться в Лигу Европы. Теперь у команды новый тренер Арда Туран, смена коуча напрашивалась, посмотрим, как себя проявит турецкий специалист, которого еще многие помнят как футболиста.

В межсезонье команда провела два матча, одолела хорватскую Горицу – 1:0, а также расписали мировую с чешским Словацко – 1:1. Сходу показать свой максимум будет сложно, но и соперник не самый опасный.

Ильвес

Финский клуб не так известен широкой публике, даже в своей стране Ильвес не является грандом, так как становился чемпионом всего раз. «Рыси» в прошлом сезоне стали вторыми на внутренней арене, причем отстали от лидера всего на два очка.

Чемпионат сейчас в самом разгаре, клуб провел 15 матчей, по итогам которых идет третьим в турнирной таблице, отставание от первого места всего очко, но конкурент провел на игру меньше. До второго места тоже один балл, однако, в этом случае соперник провел на игру больше.

В последнем случае Ильвес потерял важные очки, не сумев обыграть в гостях СИК – 1:1, хотя команда продолжила свою серию без поражений до трех матчей.

Прогноз

Ранее соперники никогда между собой не играли, это объясняется тем, что финны редко играют в еврокубках. Класс Шахтера выше, поэтому украинский гранд считается большим фаворитом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,19, ничья – 6,31, победа Ильвеса – 17,39. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Домашний матч «горняки» по понятным причинам проведут на нейтральном поле, на этот раз в Словении. Главное преимущество Ильвеса в том, что сезон в разгаре, команда находится в игровом тонусе.

Такого соперника Шахтер должен проходить уверенно, поставлю на их победу с форой -2 гола за 1,81.