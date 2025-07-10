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  4. Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
Испания
10 июля 2025, 00:56 |
337
0

Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»

Хавбек – о Ламине Ямале

10 июля 2025, 00:56 |
337
0
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле высказался о лидере каталонской «Барселоны» 17-летнем Ламине Ямале.

«Мы должны позволить Ямалю добиться успеха. Пусть он наслаждается своей игрой. Он выиграет не один «Золотой мяч», – пояснил экс-игрок «Реала».

Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

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Ламин Ямаль Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу Золотой мяч Клод Макелеле
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
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