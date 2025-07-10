Испания10 июля 2025, 00:56 |
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Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
Хавбек – о Ламине Ямале
10 июля 2025, 00:56 |
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Легендарный полузащитник мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Клод Макелеле высказался о лидере каталонской «Барселоны» 17-летнем Ламине Ямале.
«Мы должны позволить Ямалю добиться успеха. Пусть он наслаждается своей игрой. Он выиграет не один «Золотой мяч», – пояснил экс-игрок «Реала».
Ранее «Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.
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