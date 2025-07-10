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Клубный чемпионат мира
10 июля 2025, 01:50 |
143
1

Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ

Тибо Куртуа считает, что игру сломали быстрые голы соперника

10 июля 2025, 01:50 |
143
1
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал разгромное поражение от ПСЖ (0:4) в полуфинале Клубного чемпионата мира.

«Они всегда начинают так – мощно. Нам не хватило выполнения плана тренера. Хотели играть. Они очень хорошо находили свободного игрока во время прессинга. Особенно в первом тайме. Во втором, когда они перестали давить, стало легче. Но два быстрых гола испортили игру. Это болезненное поражение, но такое, из которого нужно учиться. Иногда такой пощечина идет на пользу – чтобы продолжать исправлять ошибки. Чтобы становиться лучше. Они выиграли Лигу чемпионов и сейчас в отличной форме.

На мой взгляд, мы всегда немного опаздывали. Все были не на своих позициях – и так проигрываешь. Они бежали вперед, а ты должен разворачиваться. Мы не были рядом с ними. Когда ты разбросан по полю, а они слаженны – это трудно.

Мы очень рады за них обоих. Они смогли вернуться. Это хорошо и для них, и для новой части сезона. Это замечательно – снова чувствовать себя игроком. Но в то же время жаль Лукуса и Луку. Они – легенды. Модрича всегда провожают аплодисментами. Мы будем по нему скучать», – прокомментировал голкипер «Реала» в эфире DAZN.

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Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ ПСЖ - Реал Мадрид Тибо Куртуа
Александр Сильченко Источник: AS
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Комментарии 1
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antt
Якщо вони починають так потужно завжди то це або їх фішка або про це всі знають. Якщо це так то іншим треба якраз налаштовувалтися на першу половину першого тайму, а далі від ситуації. Не дозволяти того що було в цьому матчі, чи в фіналі ЛЧ. Тепер і програш Інтера не такий уже великий виглядає
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