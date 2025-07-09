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09 июля 2025, 06:44 |
1242
0

Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал

Аргентинец отметил «Челси»

09 июля 2025, 06:44 |
1242
0
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча и легенда «Барселоны» Лионель Месси выбрал клуб, который ненавидит больше всего. Аргентинец выделил «Челси», с которым «Барселона» неоднократно играла в плей-офф Лиги чемпионов.

«Никогда не думал, что услышу от себя такое, но мы в «Барселоне» ненавидели «Челси» больше, чем «Реал» Мадрид», – отметил Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси Интер Милан Барселона Челси
Дмитрий Олейник Источник: Sport Bible
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