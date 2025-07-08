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Лига чемпионов
08 июля 2025, 23:35 | Обновлено 08 июля 2025, 23:44
232
0

Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков

Команда, занявшая в лиге более высокое место, сыграет ответный матч дома

08 июля 2025, 23:35 | Обновлено 08 июля 2025, 23:44
232
0
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
УЕФА

В УЕФА решили внести существенные изменения в регламент еврокубков. Начиная с сезона 2025/26, хозяина ответного матча на стадии плей-офф будут определять не жеребьевкой, как раньше, а согласно итоговому месту команды в турнирной таблице лиговой фазы.

Команда, занявшая более высокую позицию, на стадии плей-офф получит преимущество домашнего поля во втором матче. Это нововведение касается не только Лиги чемпионов, но и Лиги Европы, Лиги конференций и женской Лиги чемпионов.

Таким образом, УЕФА отказывается от принципа случайности при жеребьевке хозяина поля в плей-офф. Например, в прошлом сезоне «Реал» играл второй матч четвертьфинала дома против «Арсенала», несмотря на то, что занял в лиге более низкое место (11-е против 3-го). По новому правилу – ответная игра должна была бы пройти в Лондоне. Аналогичная ситуация была в четвертьфинале между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией».

Интересно, что статус сеяного можно будет перехватить. Если команда, которая была ниже в таблице, выбивает более сильного соперника, то в следующем раунде она забирает себе его позицию и сможет сыграть ответный матч дома как сеяная. В упомянутом примере, если бы «Реал» прошел дальше, то в полуфинале получил бы преимущество поля.

УЕФА таким образом стремится придать большее значение лиговой фазе. Преимущество ответного матча дома имеет важное значение – как для сохранения преимущества в счете, так и для попытки камбэка при поддержке трибун.

В УЕФА считают, что недавние изменения в формате уже дали положительные результаты. Благодаря новой системе появились неожиданные клубы-герои, такие как французский «Брест», норвежский «Буде-Глимт» или шведский «Юргорден».

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Лига чемпионов УЕФА Лига Европы Лига конференций выбор редакции регламент жеребьевка
Николай Степанов Источник: AS
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