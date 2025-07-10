Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ

9 июля прошел матч 1/2 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами ПСЖ (Франция) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок прошел на стадионе Мет-Лайф Стедиум в Ист-Ратерфорде. Парижане разгромили мадридцев со счетом 4:0.

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Поражение в этом матче прокомментировал вратарь «Реала» Тибо Крута.

«Почему проиграли? Мы не давили на соперника как настоящая команда. Мы не выполнили план Хаби Алонсо. Нам нужно все проанализировать, но из того, что я видел, мы не успевали за игроками ПСЖ.

Это тяжелое поражение, но из него стоит извлечь урок, мы на правильном пути. Иногда такое поражение полезно для тебя, потому что ты знаешь, что впереди много работы», – сказал Куртуа.