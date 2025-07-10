Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова

Итальянская «Болонья» интересуется бразильским вингером донецкого «Шахтера» Кевином, сообщает издание ge.globo.

По информации источника, клуб Серии А предложил за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро гарантированной суммой, а также еще 5 миллионов евро бонусами.

Также отмечается, что 10% от суммы будущего трансфера игрока получит его бывший клуб – «Палмейрас».

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее Кевин был признан лучшим игроком прошлого сезона в составе донецкого «Шахтера».