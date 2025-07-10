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  4. Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 00:29 |
1108
0

Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова

«Болонья» интересуется Кевином

10 июля 2025, 00:29 |
1108
0
Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Итальянская «Болонья» интересуется бразильским вингером донецкого «Шахтера» Кевином, сообщает издание ge.globo.

По информации источника, клуб Серии А предложил за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро гарантированной суммой, а также еще 5 миллионов евро бонусами.

Также отмечается, что 10% от суммы будущего трансфера игрока получит его бывший клуб – «Палмейрас».

В сезоне 2024/25 Кевин провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее Кевин был признан лучшим игроком прошлого сезона в составе донецкого «Шахтера».

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк Болонья трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Globo Esporte
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