Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе

Турецкий «Эюпспор» подпишет украинского вингера Максима Хланя, сообщает журналист Эртан Сузгун.

По информации источника, 22-летний футболист также получил предложение от турецкого «Газиантепа», но легендарный полузащитник Тарас Степаненко, который сейчас выступает за «Эюпспор», серьезно повлиял на выбор игрока.

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданьской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее Максим Хлань на правах свободного агента покинул гданьскую «Лехию».