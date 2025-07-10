Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе
Турция
10 июля 2025, 00:53 |
469
1

Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе

Максим Хлань станет игроком «Эюпспора»

10 июля 2025, 00:53 |
469
1
Степаненко уговорил украинца переехать в Турцию. Он играл в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Турецкий «Эюпспор» подпишет украинского вингера Максима Хланя, сообщает журналист Эртан Сузгун.

По информации источника, 22-летний футболист также получил предложение от турецкого «Газиантепа», но легендарный полузащитник Тарас Степаненко, который сейчас выступает за «Эюпспор», серьезно повлиял на выбор игрока.

В сезоне 2024/25 Максим Хлань провел 30 матчей в составе гданьской «Лехии», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Ранее Максим Хлань на правах свободного агента покинул гданьскую «Лехию».

По теме:
Шахтер получил предложение в 30 миллионов. Хотят не Судакова
Легенда Ворсклы станет игроком Зари. Он провел более 300 матчей в Полтаве
Олег ЛУЖНЫЙ: «Все зависит от характера и мозгов Таловерова»
Максим Хлань Эюпспор Тарас Степаненко Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы свободный агент
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Футбол | 09 июля 2025, 06:44 2
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который ненавидит больше, чем Реал

Аргентинец отметил «Челси»

Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Бокс | 09 июля 2025, 05:14 0
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика
Турки Аль-Шейх обратился к Красюку после того, как тот ушел от Усика

Александр прекратил отношения с промоутером

Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 10.07.2025, 01:22
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Нью-Инглэнд Революшн – Интер Майами. Прогноз и анонс на матч MLS
Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона
Теннис | 09.07.2025, 17:45
Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона
Бенчич на двух тай-брейках наказала Андрееву и вышла в полуфинал Уимблдона
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Бокс | 09.07.2025, 07:02
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему Усик такой особенный боксер?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Тільки 22 роки і вже в Туреччину, видно він "маститий" футбольор.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
Легенда назвал вратаря Динамо, который был лучше Шовковского
08.07.2025, 07:41 2
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Я еще не видел лучшего футболиста, чем он»
08.07.2025, 00:32
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 39
Теннис
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
09.07.2025, 01:23
Бокс
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
Украинский клуб хочет играть в зарубежном чемпионате. Ему дали ответ
09.07.2025, 01:45 13
Хоккей
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
Загнать в стойло. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона у женщин
08.07.2025, 20:45 4
Теннис
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
Катастрофа для Клубного ЧМ. ФИФА пытается спасти матчи полуфиналов
08.07.2025, 06:55 14
Футбол
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
Это важные изменения. УЕФА вводит новое правило в плей-офф еврокубков
09.07.2025, 06:00 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем