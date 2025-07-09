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  4. Легенда Ворсклы станет игроком Зари. Он провел более 300 матчей в Полтаве
Украина. Премьер лига
09 июля 2025, 23:34 |
778
0

Легенда Ворсклы станет игроком Зари. Он провел более 300 матчей в Полтаве

Игорь Пердута продолжит выступления в УПЛ

09 июля 2025, 23:34 |
778
0
Легенда Ворсклы станет игроком Зари. Он провел более 300 матчей в Полтаве
ФК Ворскла. Игорь Пердута

Украинский защитник-универсал Игорь Пердута перейдет в луганскую «Зарю», сообщает издание UA-Football.

По информации источника, 34-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с этим клубом.

В сезоне 2024/25 Игорь Пердута провел 31 матч в составе полтавской «Ворсклы», отличившись 3 голевыми передачами. Недавно он официально объявил об уходе из клуба, который по итогам прошедшей кампании вылетел в Первую лигу.

Всего на его счету 343 матча за «Ворсклу», 3 забитых мяча и 33 голевые передачи.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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