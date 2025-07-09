Легенда Ворсклы станет игроком Зари. Он провел более 300 матчей в Полтаве
Игорь Пердута продолжит выступления в УПЛ
Украинский защитник-универсал Игорь Пердута перейдет в луганскую «Зарю», сообщает издание UA-Football.
По информации источника, 34-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с этим клубом.
В сезоне 2024/25 Игорь Пердута провел 31 матч в составе полтавской «Ворсклы», отличившись 3 голевыми передачами. Недавно он официально объявил об уходе из клуба, который по итогам прошедшей кампании вылетел в Первую лигу.
Всего на его счету 343 матча за «Ворсклу», 3 забитых мяча и 33 голевые передачи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Белинда в двух сетах обыграла Мирру в четвертьфинале травяного слэма в Лондоне
Артём уже пытается завоевать доверие нового тренера