В воскресенье, 14-го августа, состоится поединок 2-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», начало в 18:30.

Уже в рамках второго тура нового сезона АПЛ коллективу Томаса Тухеля придется доказывать собственные амбиции в борьбе за чемпионский титул в противостоянии против команды Антонио Конте. Про неудачные попытки «шпор» добыть хоть какие-то трофеи упоминают даже в культовых британских фильмах, однако их участь от этого не становится слаще. «Тоттенхэм» начал сезон с домашней победы над «Саутгемтоном» (4:1), «Челси» обыграл «Евертон» на выезде и с Виталием Миколенком в составе (1:0). Однако именно в очном дерби командам предстоит определить сильнейшего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – «Тоттенхэм». За ходом матча можно следить по этой ссылке.