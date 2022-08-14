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Чемпионат Англии
Челси
14.08.2022, FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
14 августа 2022, 22:40 | Обновлено 14 августа 2022, 22:58
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Челси – Тоттенхэм – 2:2 Гол Кейна и потасовка тренеров. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги

14 августа 2022, 22:40 | Обновлено 14 августа 2022, 22:58
591
0
Челси – Тоттенхэм – 2:2 Гол Кейна и потасовка тренеров. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

14 августа в центральном поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). Гарри Кейн спас ничью для «шпор», забив головой после подачи углового на 90+6-й минуте.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте повздорили в конце матча.

Наставники двух команд устроили потасовку во время традиционного рукопожатия, но окружающим удалось быстро ее остановить и отправить команды раздельно в подтрибунные помещения. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.

АПЛ. 2-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хойбьерг, 68, Кейн, 90+6.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Рис Джеймс (Челси).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Челси).
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Источник Sport.ua
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