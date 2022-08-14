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Челси
14.08.2022 18:30 - : -
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14 августа 2022, 00:11 | Обновлено 14 августа 2022, 00:18
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0

Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Первое крупное лондонское дерби в сезоне

14 августа 2022, 00:11 | Обновлено 14 августа 2022, 00:18
35
0
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 августа, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч второго тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлор из Вайсеншэйва прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Челси


Лондонский «Челси» по итогам прошлого сезона кое-как сохранил за собой итоговую третью строчку в условиях тяжелого внутреннего кризиса, причиной которому стала смена руководства клуба. Вместе с подсанкционным олигархом, «синие» были вынуждены попрощаться с уверенностью в завтрашнем дне, в то время как новые американские владельцы клуба пока что не могут определиться с вектором развития команды. «Пенсионеры» старались воздерживать от дорогих приобретений на старте трансферной кампании, однако вскоре все-таки раскошелились на качественных исполнителей.

Очевидно, что в плане перспектив Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья стоят особняками в логике приобретений «Челси», так как в первом случае действующие чемпионы Англии не держат на протяжении многих лет в своем составе некачественных исполнителей, а во втором они же не ведут активные попытки приобрести их из «Брайтона». И уж тем более не стоит говорить о совсем юном полузащитнике Карни Чуквуемеке, который в свои 18 делает только первые шаги в АПЛ.

Результат у команды Тухеля уже есть – победа над «Эвертоном» на выезде была добыта в откровенных мучениях, однако еще никто не знает, насколько в конце сезона будут ценными эти три очка, завоеванные в битве против «ирисок» с украинцем Виталием Миколенком в составе (1:0). В тоже самое время, у «Челси» до старта Лиги чемпионов календарь выглядит более-менее приемлемым, и особняком среди встреч стоит игра против «Ливерпуля», которая состоится уже после начала международной кампании. К этому моменту, как ожидается, наставники перестанут говорить о недостаточной форме своих исполнителей.

Тоттенхэм


Было бы странно, если бы итальянский специалист Антонио Конте, с присущими ему драконовскими методами физических тренировок, жаловался, что его команда не готова к моменту начала сезона. «Тоттенхэм» в первом туре на своем поле отгрузил четыре мяча в ворота «Саутгемптона» (4:1), поэтому на определенное время даже успел возглавить турнирную таблицу. Впрочем, «шпоры» в своей истории могли сколько угодно лидировать в гонке, но всегда команде что-то мешало.

Финансовый вопрос был одним из наиболее болезненных для Даниэля Леви в последние несколько лет, пока клуб реконструировал собственный стадион. COVID-19 точно серьезно ударил по амбициям как можно скорее вернуть потраченные деньги, однако этим летом «шпоры» вышли на рынок с солидными предложениями за своих потенциальных новичков. Ришарлисон, Ив Биссума и Джед Спенс – трио, за которое лондонский коллектив заплатил более 100 млн евро, а также опытный Иван Перишич, доставшийся клубу бесплатно, будут стараться зацепиться за успех уже в первом сезоне.

Ориентировочные составы


«Челси»: Менди – Кулибали, Тиаго Силва, Аспиликуэта – Кукурелья, Канте, Жоржиньо, Джеймс – Маунт, Стерлинг – Хаверц.

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон, Бентанкур, Хойбьерг, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулушевски.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке нас ждет результативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 5.90 по линии Parimatch.

14 августа, воскресенье

«Челси» – «Тоттенхэм»
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 18:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия)
ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
Прогноз Sport.ua – 2:2
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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