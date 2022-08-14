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Чемпионат Англии
Челси
14.08.2022, FT 2 : 2
Тоттенхэм
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Англия
14 августа 2022, 20:32 | Обновлено 14 августа 2022, 21:24
3194
6

Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром

Антонио Конте и Томас Тухель были удалены за стычку после финального свистка

14 августа 2022, 20:32 | Обновлено 14 августа 2022, 21:24
3194
6
Дерби с перцем! Челси и Тоттенхэм разошлись напряженным миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига только начинает набирать обороты в новом сезоне, а мы уже успели стать дважды свидетелями избиения «Манчестер Юнайтед», которые в информационном пространстве вытеснили почти любые другие темы для обсуждения. Однако в воскресной части программы второго тура национального первенства присутствовало лондонское дерби, и это уже не матч уровня «Кристалл Пелес» – «Арсенал», при всем уважении к этим командам и украинцу Александру Зинченко – в отдельности. На поле «Стэмфорд Бридж» встречались между собой «Челси» и «Тоттенхэм», что гарантировало нам два часа качественного футбола.

Команды прогнозируемо построили сценарий этой игры с преимуществом в контроле мяча в пользу «синих», в то время как за гостями закреплялась роль стороны, которая должна выжидать удобной возможности отправиться к атаке в глубокой засаде на собственной половине. «Тоттенхэму» времен Конте при такой схеме не привыкать играть, поэтому «шпоры» пытались малой кровью пересидеть стартовый отрезок активности соперников. Однако, уже на 19 минуте сторона защиты допустила ошибку, когда во время подачи с углового на левом фланге от Кукурельи самый коренастый игрок соперников, Калиду Кулибали, по непонятной причине остался без присмотра в центре штрафного.

Getty Images/Global Images Ukraine

Трагедия для команды Конте в это мгновение заключалась в том, что резервного плана действий на первый тайм, как стало понятно чуть позже, она вообще не имела. Именно поэтому «Челси» удалось продержать мяч на чужой половине практически до перерыва, однако развить успех футболистам Томаса Тухеля также не удалось, что давало итальянскому тренеру возможность своевременно внести изменения в игру собственной команды.

Во вторую половину матча гости вышли со значительно большим настроением атаковать чужие ворота, однако с первых минут не смогли загрузить мяч на чужую половину поля, а контрнаступления в их исполнении «Челси» благополучно перекрывал. Однако на 68 минуте «Тоттенхэм» все же забил, хотя и не без послевкусия скандала, вызванного решениями арбитра. После выстрела со входа в правый фланг штрафной от Хойбьерга, потолкались даже главные тренеры обеих команд, поводом для чего стал явный фол против Хаверца ранее в этом эпизоде.

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце концов, арбитры дали указание продолжать игру, а хозяева не слишком долго горевали, потому что через несколько минут снова вышли вперед усилиями Джеймса, который в центре штрафной завершил результативную ошибку правого фланга защиты соперников. «Шпор» этот момент очень задел, однако они все же нашли в себе силы перейти к последнему штурму.

«Тоттенхэм» долго не мог найти подход к владениям Менди, поэтому решил просто отправлять как можно больше игроков в чужую штрафную. Уже в компенсированное время команде Конте представился случай выполнить несколько подач с углового на правом фланге, и со второй попытки Перишич нашел голову Кейна, который и установил окончательную точку. Страсти кипели даже после финального свистка, поэтому Конте и Тухель следующий матч, а может и несколько, пропустят из-за дисквалификации из-за удалений.
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В следующие выходные «Челси» отправится в гости к «Лидсу», а «Тоттенхэм» на собственном поле встретится с «Вулверхэмптоном».

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

«Челси» – «Тоттенхэм» - 2:2

Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хойбьерг, 68, Кейн, 90+6

  Джеймс, 41, Менди, 62, Хаверц, 86

«Челси»: Менди – Кулибали, Тиаго Силва, Джеймс – Кукурелья, Жоржиньо (Аспиликуэта, 73), Канте (Галлахер, 84), Лофтус-Чик – Стерлинг (Пулишич, 84), Хаверц (Броя, 89), Маунт.

«Тоттенхэм»: Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон (Ришарлисон, 57), Хойбьерг, Бентанкур (Биссума, 79), Эмерсон (Моура, 81) – Сон (Перишич, 79), Кулушевски – Кейн.

Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия).

Стадион: «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 16 (3) – 10 (5)
Угловые: 8 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Pojarskiy
Оце матч так матч, за такий і платити підписку можна. Не порівнюйте з УПЛ будь ласка. І цей двобій тренерів то кайф,то хайпово, клікбейтно 👍
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+3
igor shmuylo
Надо свои эмоции  здерживть, не лесть с кулакми. А тухел чуть руку не отодрал Конте от злости, что те сыграли в ничью. 
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+2
pol-55
Нуу не матч,а прямо*сражение*.1й тайм печалька,2й вже заграли.Тухель прям любить *тяжеловесов*то Лукаку,тепер Кулібалі(в2му голі також його заслуга,відібрав м*яч на лінії).Кейн як завжди *палочка виручалочка*.Конте і Тухель *хіт сезона*в слідуючому матчі будуть бити *морди*.
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+1
Viktor Tsimakouridze
A crazy game
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+1
veter
Вот это люля-кебаб
2 красных тренерам после игры! Тухель как то не так вцепился в руку Конте и понеслась душа в пекло. Войдёт ли это в нарезку? Ну ничего, можно найти этот финал и в полной записи.
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0
EGOS
тухель - тухлий хворий покидьок, диспансер плаче за ним...візуально видно що тіп на маньяка недорозвинутого схожий...сподіваюсь що в підтрибунці хтось йому хоч копняка смачного випише..
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-6
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