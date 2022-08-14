Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пояснили, что произошло в конце матча 2-го тура Английской Премьер-лиги (2:2).

Наставники двух команд устроили потасовку во время традиционного рукопожатия, но окружающим удалось быстро ее остановить и отправить команды раздельно в подтрибунные помещения. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.

14 августа в центральном поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). Гарри Кейн спас ничью для «шпор», забив головой после подачи углового на 90+6-й минуте.

Смотрите видео Sport.ua: наставники команд на пресс-конференции рассказали о потасовке.

ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло