ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
«Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, а их наставники устроили потасовку
Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пояснили, что произошло в конце матча 2-го тура Английской Премьер-лиги (2:2).
Наставники двух команд устроили потасовку во время традиционного рукопожатия, но окружающим удалось быстро ее остановить и отправить команды раздельно в подтрибунные помещения. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.
14 августа в центральном поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). Гарри Кейн спас ничью для «шпор», забив головой после подачи углового на 90+6-й минуте.
Смотрите видео Sport.ua: наставники команд на пресс-конференции рассказали о потасовке.
ВИДЕО. Тренерский конфликт. Тухель и Конте пояснили, что произошло
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