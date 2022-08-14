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Англия
14 августа 2022, 21:15 | Обновлено 14 августа 2022, 21:34
2175
2

ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ

В центральном поединке 2-го тура АПЛ «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью

14 августа 2022, 21:15 | Обновлено 14 августа 2022, 21:34
2175
2
ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тухель и Конте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте повздорили в конце матча 2-го тура Английской Премьер-лиги (2:2).

Наставники двух команд устроили потасовку во время традиционного рукопожатия, но окружающим удалось быстро ее остановить и отправить команды раздельно в подтрибунные помещения. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.

14 августа в центральном поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). Гарри Кейн спас ничью для «шпор», забив головой после подачи углового на 90+6-й минуте.

АПЛ. 2-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хойбьерг, 68, Кейн, 90+6.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Pojarskiy
Це не красить спорт, але це додає йому присмаку, це як гостра приправа, з нею завжди цікавіше т
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0
shoko
Не справа тренерів звісно штовханиною стосунки з'ясовувати. Це не красить спорт. Але суддівство було  у деяких ключових моментах просто - адський  пі..ць.
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