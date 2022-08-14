ВИДЕО. Потасовка тренеров. Как поругались Тухель и Конте после матча АПЛ
В центральном поединке 2-го тура АПЛ «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
Главный тренер «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте повздорили в конце матча 2-го тура Английской Премьер-лиги (2:2).
Наставники двух команд устроили потасовку во время традиционного рукопожатия, но окружающим удалось быстро ее остановить и отправить команды раздельно в подтрибунные помещения. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.
14 августа в центральном поединке 2-го тура Английской Премьер-лиги «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (2:2). Гарри Кейн спас ничью для «шпор», забив головой после подачи углового на 90+6-й минуте.
АПЛ. 2-й тур
Челси – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Кулибали, 19, Джеймс, 77 – Хойбьерг, 68, Кейн, 90+6.
TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022
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