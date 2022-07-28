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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила трансфер защитника Севильи
Испания
28 июля 2022, 20:10 | Обновлено 28 июля 2022, 21:26
884
1

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила трансфер защитника Севильи

Клуб подпишет Жюля Кунде

28 июля 2022, 20:10 | Обновлено 28 июля 2022, 21:26
884
1
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила трансфер защитника Севильи
ФК Барселона

«Барселона» на официальном сайте подтвердила подписание центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. О сумме трансфера информации нет.

23-летнему игроку осталось пройти медосмотр.

Кунде в минувшем сезоне провел 44 матча и забил 3 гола. В составе сборной Франции провел 11 матчей.
 

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Источник ФК Барселона
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