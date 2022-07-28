Испания28 июля 2022, 20:10 | Обновлено 28 июля 2022, 21:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила трансфер защитника Севильи
Клуб подпишет Жюля Кунде
28 июля 2022, 20:10 | Обновлено 28 июля 2022, 21:26
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«Барселона» на официальном сайте подтвердила подписание центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. О сумме трансфера информации нет.
23-летнему игроку осталось пройти медосмотр.
Кунде в минувшем сезоне провел 44 матча и забил 3 гола. В составе сборной Франции провел 11 матчей.
Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022
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