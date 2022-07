ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подтвердила трансфер защитника Севильи

«Барселона» на официальном сайте подтвердила подписание центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде. О сумме трансфера информации нет.

23-летнему игроку осталось пройти медосмотр.

Кунде в минувшем сезоне провел 44 матча и забил 3 гола. В составе сборной Франции провел 11 матчей.



Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4