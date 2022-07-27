Илья Марченко проиграл в 1/8 финала хардового челленджера

В 1/8 финала хардового челленджера в Сеговии (Испания) украинец Илья Марченко (АТР 306) проиграл представителю Зимбабве Бенджамину Локу (АТР 418) в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 3:6 за 2 часа и 37 минут.

ATP челленджер. Сеговия (Испания). 1/8 финала. Хард

Илья Марченко (Украина) - Бенджамин Лок (Зимбабве) - 6:7 (6:8), 6:2, 3:6

В следующем круге Бенджамин сыграет с первым сеяным турнира - французом Констаном Лестьенном (ATP 105)