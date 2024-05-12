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12 мая 2024, 04:07 |
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 мая 2024, 04:07 |
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Александрия – Днепр-1

Ggbet 3.27 – 3.25 – 2.22

18:00 Кривбасс – Полесье

Ggbet 1.94 – 3.50 – 4.27

18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

Ggbet 7.49 – 5.85 – 1.41

КИБЕРСПОРТ

12:00 T1 – Biliibili Gaming

Ggbet 2.19 – 1.64

18:00 MOUZ – Team Vitality

Ggbet 2.97 – 1.41

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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