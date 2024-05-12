Другие новости12 мая 2024, 04:07 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
12 мая 2024, 04:07 |
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В воскресенье, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Александрия – Днепр-1
18:00 Кривбасс – Полесье
18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал
КИБЕРСПОРТ
12:00 T1 – Biliibili Gaming
18:00 MOUZ – Team Vitality
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