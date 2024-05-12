СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 мая

В воскресенье, 12 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Александрия – Днепр-1

3.27 – 3.25 – 2.22

18:00 Кривбасс – Полесье

1.94 – 3.50 – 4.27

18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

7.49 – 5.85 – 1.41

КИБЕРСПОРТ

12:00 T1 – Biliibili Gaming

2.19 – 1.64

18:00 MOUZ – Team Vitality

2.97 – 1.41