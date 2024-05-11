Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня на легендарном стадионе «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Тренер вратарей «Реала» Луис Льопис провел с наставником «сливочных» Карло Анчелотти разговор по поводу стартового голкипера в финале Лиги чемпионов.

«Мы когда-то сделали ставку на Кепу, но Лунин все изменил, поэтому я могу ошибаться. Нам нужно оценить форму Куртуа на тренировках и в матчах Ла Лиги. Я рекомендую выпустить в старте Тибо, но нам нужно убедиться, что он находится в хорошей форме», – отметил Льопис.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.