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  4. Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Лига чемпионов
11 мая 2024, 12:28 |
310
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Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ

Луис Льопис считает, что если Куртуа наберет свою лучшую форму – то он должен играть

11 мая 2024, 12:28 |
310
0
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Defensa Central. Тибо Куртуа, Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где 1 июня на легендарном стадионе «Уэмбли» сыграет против дортмундской «Боруссии».

Тренер вратарей «Реала» Луис Льопис провел с наставником «сливочных» Карло Анчелотти разговор по поводу стартового голкипера в финале Лиги чемпионов.

«Мы когда-то сделали ставку на Кепу, но Лунин все изменил, поэтому я могу ошибаться. Нам нужно оценить форму Куртуа на тренировках и в матчах Ла Лиги. Я рекомендую выпустить в старте Тибо, но нам нужно убедиться, что он находится в хорошей форме», – отметил Льопис.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Луис Льопис Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал Тибо Куртуа
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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