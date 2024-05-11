В субботу, 11 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ноттингем Форест» и «Челси».

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Игра проходит в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

В стартовом составе «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик. На 8-й минуте украинец открыл счет в поединке, забив с передачи Коула Палмера.

Михаил проводит свой 30-й матч в нынешнем сезоне АПЛ. На его счету 5 голов и 2 ассиста.

ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема