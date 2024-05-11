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Англия
11 мая 2024, 19:46 | Обновлено 11 мая 2024, 20:05
3692
3

ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема

Для Михаила этот гол стал 5-м в чемпионате Англии

11 мая 2024, 19:46 | Обновлено 11 мая 2024, 20:05
3692
3
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 11 мая, проходит матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Ноттингем Форест» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

В стартовом составе «Челси» сегодня играет украинский вингер Михаил Мудрик. На 8-й минуте украинец открыл счет в поединке, забив с передачи Коула Палмера.

Михаил проводит свой 30-й матч в нынешнем сезоне АПЛ. На его счету 5 голов и 2 ассиста.

ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема

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Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Юрик 13
Подивлюсь відео на людських ресурсах. Де відео - значить відео, а не посилання на помийку
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+2
Octopus
Хорошая скорость, классный гол!
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+1
T-800
не удивительно, что теперь не выигрывают
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0
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