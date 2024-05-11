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WTA
11 мая 2024, 18:30 | Обновлено 11 мая 2024, 18:31
455
0

Киченок и Остапенко с разромом выиграли матч парного разряда в Риме

Дуэт спокойно пробился в следующий раунд

11 мая 2024, 18:30 | Обновлено 11 мая 2024, 18:31
455
0
Киченок и Остапенко с разромом выиграли матч парного разряда в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

Состоялся матч первого круга теннисного турнира WTA1000 в Риме в парном разряде. Дуэт украинки Людмилы Киченок и представительницы Латвии Алены Остапенко легко вышел во второй круг.

Киченок и Остапенко переиграли дуэт Анны Бондар и Кристины Букши, отдав соперницам один гейм. Людмила и Алена в прошлом году на этом турнире дошли до четвертьфинала.

Следующими соперницами пары будет дуэт Лейла Фернандес/Аранча Рус (Канада/Нидерланды).

WTA 1000. Рим (парный разряд)

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) – Анна Бондар/Кристина Букша (Венгрия/Испания) 6:1, 6:0

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Рим Кристина Букша Анна Бондар
Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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