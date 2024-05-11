Киченок и Остапенко с разромом выиграли матч парного разряда в Риме

Состоялся матч первого круга теннисного турнира WTA1000 в Риме в парном разряде. Дуэт украинки Людмилы Киченок и представительницы Латвии Алены Остапенко легко вышел во второй круг.

Киченок и Остапенко переиграли дуэт Анны Бондар и Кристины Букши, отдав соперницам один гейм. Людмила и Алена в прошлом году на этом турнире дошли до четвертьфинала.

Следующими соперницами пары будет дуэт Лейла Фернандес/Аранча Рус (Канада/Нидерланды).

WTA 1000. Рим (парный разряд)

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) – Анна Бондар/Кристина Букша (Венгрия/Испания) 6:1, 6:0