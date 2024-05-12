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Украина. Премьер лига
12 мая 2024, 03:20 | Обновлено 12 мая 2024, 04:00
71
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Третью игру подряд Рух проваливает первый тайм»

Полузащитник «Руха» прокомментировал ничью с «Оболонью»

12 мая 2024, 03:20 | Обновлено 12 мая 2024, 04:00
71
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Третью игру подряд Рух проваливает первый тайм»
ФК Рух. Денис Пидгурский

Полузащитник львовского «Руха» Денис Пидгурский поделился своими впечатлениями от нулевой ничьей своей команды в игре 28 тура украинской Премьер-лиги против киевской «Оболони».

«Трудный поединок, где было много борьбы и мало моментов. Каждая команда хотела сегодня победить, ведь и нам, и «Оболони» нужно было зарабатывать очки, но обе команды их потеряли.

Третью игру подряд «Рух» проваливает первый тайм. Не знаю, в чем причина, видимо, сказывается возраст команды и отсутствие опыта. Также мы обращаем внимание на турнирную таблицу, что создает дополнительное давление на команду. Уже во втором тайме «Рух» выглядел лучше, но итоговый результат говорит о том, что этого недостаточно.

В перерыве был эмоциональный разговор. Тренерский штаб указал игрокам на их ошибки, показали где мы проигрывали подбор мяча. Во второй половине матча мы несколько перестроили свою игру, ведь с первых минут «Рух» играл не так, как всегда.

Также не хватило фарта, когда пробил в штангу во втором тайме. Еще не удалось забить после стандарта. Надеюсь, наши старания будут не напрасны и мы сможем компенсировать эти потери в оставшихся у нас матчах.

Команда переживает за результат и поэтому играет не в свой привычный футбол. Сейчас нам не удается играть так, как мы это делали в течение всего сезона. Нам нужно исправить эту ситуацию и постараться получить положительный результат в поединках с «Черноморцем» и «Динамо», – сказал Пидгурский.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Денис Пидгурский
Сергей Рипьюк Источник: ФК Рух Львов
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