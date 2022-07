ОФИЦИАЛЬНО. Гнабри продлил контракт с Баварией на 4 года

Хавбек мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри продлил контракт с клубом еще на 4 года.

Новое соглашение полузащитника с немецким клубом будет действовать до 2026 года.

Серж Гнабри перешел в «Баварию» из «Вердера» летом 2017 года. 27-летний футболист провел за клуб 171 матч и забил 63 гола во всех турнирах. В сезоне 2021/22 Гнабри забил 17 мячей в 45 матчах за «Баварию».

Гнабри: «Это большое облегчение, когда все сделано сейчас. Я невероятно рад остаться здесь. Я с нетерпением жду нового сезона с командой, и я просто очень счастлив».

🗣️ @SergeGnabry: "I want to win everything with this club again, just like two years ago. I want to experience those feelings here again - and nowhere else." ❤️🤍#Gnabry2026 #MiaSanMia pic.twitter.com/y8dVd6iDjo — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022

🗣️ @SergeGnabry continues:



"It is a big relief to have everything done now. I'm incredibly pleased to be staying here. I'm really looking forward to the new season with the team and I'm just really happy."#MiaSanMia #FCBayern #Gnabry2026 pic.twitter.com/Tg7HBQG276 — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) July 16, 2022