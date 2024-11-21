Украина. Премьер лига21 ноября 2024, 22:53 |
38
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Александрия
24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ
21 ноября 2024, 22:53 |
38
0
В воскресенье, 24 ноября, в 15:30 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют ровенский «Верес» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Авангард».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 ноября 2024, 09:15 3
Известный эксперт убежден, что Тайсон выйдет сильнее на реванш
Футбол | 21 ноября 2024, 21:20 0
Лондонский клуб купил игроков на общую сумму 2,78 млрд евро
Теннис | 21.11.2024, 07:32
Футбол | 21.11.2024, 20:57
Бокс | 21.11.2024, 01:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2024, 08:51
20.11.2024, 06:05 32
21.11.2024, 11:56 3
19.11.2024, 16:14 12
20.11.2024, 08:06 8
19.11.2024, 23:45 1
19.11.2024, 21:26 3
20.11.2024, 06:23 16