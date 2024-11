Гвардиола рассказал, почему решил продлить контракт с Манчестер Сити

Английский клуб «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с испанским тренером Жузепом Гвардиолой. Коуч поделился эмоциями после продолжения сотрудничества.

«У меня действительно есть особые чувства к «Манчестер Сити». Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона. Спасибо всем за то, что продолжаете мне доверять и поддерживать. Надеюсь, теперь мы сможем добавить больше трофеев к тем, что мы уже выиграли», – сказал Жузеп.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года, за это время он выиграл шесть чемпионских титулов АПЛ и привел команду к первой победе в Лиге чемпионов. До «горожан» Гвардиола тренировал «Барселону» и «Баварию».

