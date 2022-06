Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в парный финал травяного турнира WTA в Истборне.

В полуфинальной встрече украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Истборн. Полуфинал парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – 7:5, 7:6(4)

В финале уже ждет сербско-польский тандем Александра Крунич / Магда Линетт.

На прошлой неделе Людмила и Алена выиграли соревнования в Бирмингеме.

