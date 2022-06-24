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  4. Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал
WTA
24 июня 2022, 19:23 | Обновлено 24 июня 2022, 19:57
337
2

Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал

Людмила и Алена будут сражаться за второй титул подряд

24 июня 2022, 19:23 | Обновлено 24 июня 2022, 19:57
337
2
Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в парный финал травяного турнира WTA в Истборне.

В полуфинальной встрече украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Истборн. Полуфинал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – 7:5, 7:6(4)

В финале уже ждет сербско-польский тандем Александра Крунич / Магда Линетт.

На прошлой неделе Людмила и Алена выиграли соревнования в Бирмингеме.

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Людмила Киченок Алена Остапенко WTA Истборн Сюй Ифань Ян Чжаосюань
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Молодцы! Но закрывать должны были раньше, а не с 8 МП. У Люды щас пик карьеры: 1/2 Мадрида, 1/2 РГ, титул в Бирмингеме и финал Истборна. Кто знает что её ждёт завтра и на Уимблдоне.
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0
Александр Ад
Остапочка в 2 фіналах -форма наразі чудова,Люда добру напарницю знайшла.
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