Истборн. Киченок и Остапенко пробились в парный финал
Людмила и Алена будут сражаться за второй титул подряд
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в парный финал травяного турнира WTA в Истборне.
В полуфинальной встрече украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии переиграла китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.
Истборн. Полуфинал парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – 7:5, 7:6(4)
В финале уже ждет сербско-польский тандем Александра Крунич / Магда Линетт.
На прошлой неделе Людмила и Алена выиграли соревнования в Бирмингеме.
Singles final— wta (@WTA) June 24, 2022
🤝 @JelenaOstapenk8
Doubles final
Ostapenko/Kichenok will take on Krunic/Linette for the #RothesayInternational doubles trophy! 🏆 pic.twitter.com/3sEOhEl6Vc
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